Dl crescita | M5S | ' imprese riconoscono bontà fondo'

Dl crescita - applausi e contestazioni per l’intervento in aula di Renzi : “Italia pagherà cialtronaggine M5s-Lega” : “Il vostro governo e la crescita sono due mondi paralleli destinati a non incontrarsi. Noi pensiamo che siate incapaci e i numeri parlano per voi”. Cosi’ il senatore del Pd ed ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, ha attaccato la maggioranza durante la discussione sulla fiducia sul decreto crescita nell’aula del Senato. E ha aggiunto, con sarcasmo: “Un tempo era tutto un ‘governo non eletto’, oggi si ...

Sondaggi elettorali Tecnè : Lega in crescita - M5S ancora giù : Sondaggi elettorali Tecnè: Lega in crescita, M5S ancora giù Si allarga il divario tra Lega e Movimento 5 Stelle nell’ultimo Sondaggio Tecnè per TgCom24, andato in onda il 10 giugno. Il Carroccio, forte della vittoria alle europee e del buon risultato ottenuto con il centrodestra alle amministrative, cresce di due punti al 36% rispetto al voto del 26 maggio. Sondaggi elettorali Tecnè: M5S in crisi Al contrario i Cinque Stelle, ...

Dl crescita - dopo mediazione Lega-M5s arriva emendamento per salva Roma e salva comuni : arriva la mediazione sul debito di Roma, una norma che ha fatto discutere nei mesi scorsi gli alleati di governo. I relatori al decreto Crescita hanno presentato in commissione un nuovo pacchetto di 16 emendamenti che contiene anche una proposta per passare allo Stato parte del debito storico della Capitale (1,4 miliardi, come previsto in origine) e per venire incontro agli comuni in dissesto e pre-dissesto. Si prevede quindi l’istituzione di un ...

Sblocca-cantieri e decreto crescita : nessuna intesa tra Lega e M5S : Il vertice sul decreto Sblocca-cantieri era stato convocato inizialmente per le 17:30 di oggi, lunedì 3 giugno 2019, ma è stato poi spostato alle 20, ossia dopo la seguitissima conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte che ha tirato le orecchie ai due partiti di maggioranza. Tirata d'orecchie che, nonostante le parole apparentemente concilianti via Facebook di Salvini e Di Maio, pare non aver sortito alcun effetto concreto.Infatti alle 20 ...

Motori- M5S - Nuovo Decreto crescita : ecoincentivi estesi a moto scooter e microcar : DL Crescita: lo Sconto statale proposto dall’emendamento M5S per l’acquisto di veicoli ibridi, elettrici e termici di ultima generazione, si estende a scooter moto e microcar E’ di qualche ora fa, la notizia che l’ecobonus proposto dal Movimento 5 Stelle sarà esteso a tutte le moto, gli scooter e le microcar. l’emendamento del Decreto Crescita, a firma del Governo prevede che gli ecoincentivi statali si ...

Motori- M5S - Nuovo Decreto crescita : ecoincentivi per veicoli ibridi - elettrici e termici di ultima generazione : DL Crescita: Sconto statale fino 3mila euro con rottamazione per l’acquisto di veicoli ibridi, elettrici e termici di ultima generazione, da settembre 2019 a tutto il 2020 Il Movimento cinque stelle ha proposto in questi giorni un emendamento al Decreto Crescita, ritenendo opportuno un ecoincentivo statale per l’acquisto di auto ibride ed elettriche. Nell’emendamento proposto si prevede un contributo del 30% fino ad un ...

Sondaggi elettorali Emg : Lega in crescita - giù M5S e PD : Sondaggi elettorali Emg: Lega in crescita, giù M5S e PD La Lega viene data in forte crescita nell’ultimo Sondaggio Emg per Agorà andato in onda il 2 maggio. Secondo la rilevazione, rispetto ad una settimana fa, il Carroccio guadagna quasi un punto percentuale e si riporta al 32,2% in linea con la media nazionale. Il Movimento 5 Stelle flette leggermente all’indietro (-0,2) e cala al 22,9%. Peggio dei pentastellati fa il Partito ...

Sondaggi elettorali Tecnè : Pd e M5S in crescita : Sondaggi elettorali Tecnè: Pd e M5S in crescita Si accorcia il distacco tra la Lega e i suoi inseguitori, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Secondo l’ultimo Sondaggio Tecnè andato in onda durante la puntata di Quarta Repubblica del 29 aprile, il Carroccio ha perso in un mese quasi un punto percentuale calando al 31,2%. Dall’altra parte, sia pentastellati che democratici hanno visto incrementare il proprio consenso ...