DIRETTA Spagna Regno Unito | risultato 0-0 | streaming video e tv | palla a due!

LIVE Spagna-Francia 4-1 - Europei Under21 2019 in DIRETTA : la Rojita dilaga - Fabian Ruiz e compagni in finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 67′ GOOOOOOOOOOOL! MAYORAL! Appena entrato trova subito il gol con una sassata su cross di Fornals dalla destra ma era liberissimo. La Francia è davvero sparita dal campo. 66′ Incredibileeeeee! Mayoral ha campo libero, arriva in area, calcia a botta sicuro, Bernardoni buca l’intervento ma il pallone esce di un soffio. 65′ Olmo sbaglia a non servire il liberissimo Fabian ...

LIVE Spagna-Francia 2-1 - Europei Under21 2019 in DIRETTA : inizia la ripresa - Rojita favorita per la finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE inizia IL SECONDO TEMPO. FINE PRIMO TEMPO. Spagna-Francia 2-1. Vantaggio meritato della Rojita all’intervallo. 45+5′ GOOOOL! Oyarzabal! Spiazzato il portiere. Spagna in vantaggio allo scadere del primo tempo, la Rojita ha ribaltato il risultato. 45+4′ CALCIO DI RIGORE! Che ingenuità di Konate! Oyarzabal non aveva alcuna velleità appena dentro l’area ma il ...

LIVE Spagna-Francia 2-1 - Europei Under21 2019 in DIRETTA : Oyarzabal ribalta il risultato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE PRIMO TEMPO. Spagna-Francia 2-1. Vantaggio meritato della Rojita all’intervallo. 45+5′ GOOOOL! Oyarzabal! Spiazzato il portiere. Spagna in vantaggio allo scadere del primo tempo, la Rojita ha ribaltato il risultato. 45+4′ CALCIO DI RIGORE! Che ingenuità di Konate! Oyarzabal non aveva alcuna velleità appena dentro l’area ma il francese lo atterra! Secondo rigore ...

LIVE Spagna-Francia 1-1 - Europei Under21 2019 in DIRETTA : Roca pareggia il rigore di Mateta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28′ GOOOOOL! PAREGGIO DELLA SPAGNA. Calcio d’angolo, Roca tira in maniera decisa, nuovo miracolo di Bernardoni ma sulla respinta lo stesso Roca non sbaglia. 27′ BERNARDONIIIIIIIIIIIIIIIIII! CHE MIRACOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! Il portiere della Francia è volato sulla sinistra per parare il micidiale rasoterra di Fornals all’altezza del dischetto. 26′ Ammonito ...

DIRETTA/ Ucraina Spagna - risultato 42-47 - streaming video tv : gara ancora equilibrata : Diretta Ucraina Spagna Europei di basket femminile 2019 streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca all'Arena Riga, per il gruppo A.

LIVE Spagna-Francia 0-1 - Europei Under21 2019 in DIRETTA : Mateta sorprende la Rojita su rigore : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19′ Ora la Spagna prova a reagire dopo cinque minuti terribili. 17′ MIRACOLOOOOOOOOOOOOOO! Sivera si immola su Mateta che era stato servito in mezzo da Ballo Toure dopo una micidiale ripartenza. Francia vicinissima al 2-0! Mateta aveva a disposizione un rigore in movimento. Spagna-Francia 0-1. La Rojita domina il primo quarto d’ora ma i Galletti sfruttano l’unica ...

DIRETTA/ Ucraina Spagna - risultato 23-19 - streaming video tv : le campionesse soffrono : DIRETTA Ucraina Spagna Europei di basket femminile 2019 streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca all'Arena Riga, per il gruppo A.

LIVE Spagna-Francia 0-0 - Europei Under21 2019 in DIRETTA : Rojita dominante in avvio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8′ Brutta entrata di Oyarzabal su Guendouzi a centrocampo. 8′ Junior è scatenato sulla sinistra, sfonda ripetutamente sulla fascia: la Francia deve stare molto attenta. 6′ La prima conclusione è di Ceballos, tiro dalla distanza ma manca lo specchio della porta. 5′ Martin cerca un cross in mezzo, deviato in calcio d’angolo. avvio tutto per la Spagna che cerca di ...

LIVE Spagna-Francia - Europei Under21 2019 in DIRETTA : Rojita favorita - i transalpini se la giocano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della partita Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Spagna-Francia, semifinale degli Europei Under 21 di calcio 2019. Le due squadre si fronteggiano al Mapei Stadium di Reggio Emilia, in palio un posto nell’atto conclusivo della rassegna continentale da giocare domenica contro la vincente di Germania-Romania. Big match da urlo tra due squadre di assoluto spessore ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : oro di Bacosi e Nespoli - bronzo di Cainero - l’Italia vola nel medagliere! Beach soccer : Italia-Spagna 2-2 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi (27 giugno) – Gli azzurri in gara (27 giugno) – Il medaglie degli European Games 17.39 Beach soccer – Arriva proprio allo scadetre del secondo periodo il meritato pareggio della Spagna con Frutos lasciato completamente solo dalla difesa azzurra. Rimonta completata e tutto da rifare: 2-2 17.36 GINNASTICA AERTISTICA – Macchini è qualificato come prima ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : oro di Bacosi e Nespoli - bronzo di Cainero - l’Italia vola nel medagliere! Beach soccer : Italia-Spagna 1-0 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi (27 giugno) – Gli azzurri in gara (27 giugno) – Il medaglie degli European Games 17.23 CICLISMO SU PISTA – Si qualificano per i quarti della team sprint: Olanda, gbr, francia, Repubblica Ceca, Russia, Bielorussia, Polonia e Spagna 17.22 Beach soccer – Palo di Torres, Dona miracolo su Gori 17.22 CICLISMO SU PISTA – L’Italia di Ceci, Moro ...

LIVE Usa-Spagna Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA : gli States non possono sottovalutare le iberiche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli ottavi di finale del Mondiale di calcio femminile 2019. In terra francese scendono in campo le campionesse del mondo in carica degli Stati Uniti che in quel di Reims sfidano la Spagna alle 18.00. Partita che vede gli USA ovviamente con i grandi favoriti del pronostico, ma assolutamente da non sottovalutare per le americane. Le diciotto reti ...

Risultati Europei Under 21 2019/ Classifica : Italia e Spagna avanti! DIRETTA gol : Risultati Europei Under 21 2019: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle due partite che sabato 22 giugno chiuddono il gruppo A.

LIVE Spagna-Polonia 5-0 - Europei Under21 in DIRETTA : Mayoral mette il sigillo - Rojita in semifinale ed a Tokyo 2020 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-BELGIO DALLE ORE 21.00 L’Italia si qualifica alle semifinali se… tutte le combinazioni 94′ Fornals atterrato al limite dell’area a pochi metri dalla linea di fondocampo. Punizione per la Spagna e ammonito Pestka. 93′ Olmo finisce in fuorigioco, la Spagna termina in attacco. 5 minuti di recupero del tutto inutili. In questi ...