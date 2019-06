Dicevano che mio marito era violento con mio figlio | che un disegno lo provava Io

Sono una mamma single e ce l’ho fatta - anche se mi Dicevano il contrario : Prima della separazione non mi rendevo conto di cosa volesse dire crescere un figlio da sola. E in quel momento di rabbia e confusione, il desiderio di chiudere la relazione era più forte della paura del futuro. Perché la sola idea di rimanere ingabbiata in un rapporto così malato mi faceva impazzire, credevo di non poter resistere un minuto di più, anche se alla fine ci abbiamo messo mesi a separarci definitivamente. Facevo sogni strani in quel ...

Marco Masini : “Dicevano che io e Mia Martini portassimo sfortuna - per me è stata una difficoltà grande da superare” : “Per me è stata una difficoltà abbastanza grande da superare, ma ce l’ho fatta col lavoro e col sacrificio, scrivendo canzoni”. Marco Masini è tornato a parlare delle cattiverie ricevute in passato, quando alcuni avevano fatto circolare la voce che portasse sfortuna, proprio come accadde a Mia Martini. Intervenendo ai microfoni dei Lunatici su Rai Radio2, ha ricostruito così quanto accaduto: “Quello che mi è accaduto non ...