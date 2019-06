Demolizione Ponte Morandi | le immagini dell' esplosione vista dall' alto FOTO

Demolizione Ponte Morandi - l’accusa del Movimento 5 Stelle : “La Rai ha oscurato Di Maio” : Il Movimento 5 Stelle accusa la Rai di censura, sostenendo che nelle inquadrature della diretta di RaiNews24 non sia stato ripreso Luigi Di Maio durante la Demolizione del Ponte Morandi di Genova: "È stato davvero sgradevole vedere Luigi Di Maio tagliato fuori dalle telecamere di Rainews24. Per minuti e minuti infatti gli operatori hanno indugiato sulle altre tre cariche istituzionali lasciando fuori il nostro capo politico. Come se non fosse ...

Ponte Morandi : "Il piano di Demolizione ha funzionato" : A confermare la riuscita delle operazioni di demolizione del Ponte Morandi a Genova è il colonnello dell'Esercito Italiano Yuri Grossi: "Abbiamo minimizzato gli effetti collaterali e le polveri sono state contenute". (Lapresse) Redazione ?

Ponte Morandi - due nigeriani rimasti in casa davanti alla tv hanno ritardato la Demolizione : I due africani erano rimasti all'interno della loro abitazione, ignari di tutto: un poliziotto li ha messi in sicurezza. Se non ci fosse stato quel poliziotto, due nigeriani sarebbero rimasti in casa durante la demolizione del Ponte Morandi, rischiando la vita. I due africani erano rimasti all'interno della loro abitazione, ignari di tutto, a guardare le televisione. A rintracciarli un agente della Polizia di Stato, impegno ...

Ponte Morandi - video esplosione Genova/ Diretta - Bucci 'Demolizione senza precedenti' : esplosione Ponte Morandi, demolizione delle pile 10-11 è avvenuta alle 9.36: demolito il moncone est, tecnici Arpal parlano di 'implosione perfetta'. La Diretta video streaming

Ponte Morandi - la Demolizione in slow motion : Genova ha assistito alla demolizione del Ponte Morandi. Una serie di esplosioni controllate ha provocato il crollo delle pile 10 e 11 del viadotto Polcevera. Nel video, una ripresa del collasso in slow motion. (Lapresse) Redazione ?

Demolizione Ponte Morandi : spazzato via in 6 secondi il simbolo di Genova : Alle 9.37 del 28 giugno 2019 Genova è cambiata. Il Ponte Morandi non esiste più. È stato abbattuto il lato est del viadotto parzialmente crollato il 14 agosto dello scorso anno provocando la morte di 43 persone. Utilizzata una tonnellata di esplosivo, tra cui anche plastico. Presenti i ministri Salvini, Di Maio e Trenta.Continua a leggere

Genova - Demolizione Ponte Morandi (VIDEO) : crollo pile 10 e 11 : Oggi è stato il giorno della demolizione controllata del Ponte Morandi di Genova, il viadotto Polcevera crollato il 14 agosto dell’anno scorso provocando 43 vittime e 500 sfollati. Per le ore 9 era previsto l'abbattimento con l’esplosivo di due due monconi del Ponte, il 10 e l’11. Il brillamento è poi slittato di 40 minuti. In sei secondi e con una tonnellata di dinamite le pile sono crollate. ...

Ponte Morandi - il colonnello Yuri Grossi spiega le operazioni di Demolizione : "Abbiamo affrontato l'attività a premessa della ricostruzione consapevoli dell'importanza che ha per i cittadini". Il colonnello Yuri Grossi, comandante del 9º Reggimento d'assalto paracadutisti "Col Moschin", commenta le operazioni di demolizione del Ponte Morandi a Genova. (Lapresse) Redazione ?

Demolizione Ponte Morandi : strade chiuse - treni sospesi. Ecco come muoversi a Genova : La Demolizione di ciò che rimaneva del Ponte Morandi di Genova ha provocato non pochi disagi in città: interi quartieri sono stati evacuati, le strade chiuse e alcuni servizi di trasporto pubblico cancellati. Predisposti tre infopoint e un numero verde da contattare in caso di necessità.Continua a leggere

Genova - Completata la Demolizione del Ponte Morandi : I piloni 10 e 11 del Ponte Morandi di Genova non esistono più, ora sono solo un cumulo di macerie. Nella mattinata di oggi, venerdì 28 giugno, sono stati abbattuti grazie a un complesso programma di detonazione programmato dall'esplosivista Danilo Coppe. Due le tipologie di dinamite utilizzate: una normalmente impiegata in ambito civile e fornita dalla società spagnola Maxam, laltra, in dotazione allEsercito, dalla potenza maggiorata e in grado ...

Matteo Salvini porta Edoardo Rixi alla cerimonia per la Demolizione del Ponte Morandi - schiaffo a Di Maio : Tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio spunta una presenza indigesta, per il grillino. A Genova è il giorno della demolizione controllata dei piloni 10 e 11 del Ponte Morandi, gli ultimi rimasti in piedi dopo il disastro del 14 agosto 2018 che provocò 43 morti. Al "D-Day" sono presenti i due vicepremier

Gli ultimi istanti del ponte Morandi : la Demolizione : Il video delle telecamere di sicurezza della protezione civile, condiviso su Twitter dalla Regione Liguria, mostra il momento dell'esplosione Redazione ?

Genova - la Demolizione del Ponte Morandi prosegue con gli esplosivi. FOTO : Genova, la demolizione del Ponte Morandi prosegue con gli esplosivi. FOTO Dopo la rimozione di parte del viadotto, è arrivato il momento di demolire i piloni. L'appuntamento è fissato per la mattina del 28 giugno. IL LIVEBLOG E TUTTI GLI AGGIORNAMENTI Parole chiave: ...

La Demolizione del Ponte Morandi è durata 6 secondi : Pezzo aggiornato Le operazioni di esplosione delle pile 10 e 11 del Morandi hanno subito un leggero ritardo a causa delle evacuazioni dei residenti della zona limitrofa al cantiere, zona interdetta fino alle 22 di stasera. #28giugno Ultime verifiche da parte delle Forze Speciali dell'@Esercito che stanno contribuendo alla demolizione del #PonteMorandi a #Genova pic.twitter.com/Fba1p2Xylf — Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) 28 giugno ...