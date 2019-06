Demolito il ponte Morandi | i video della polizia

Alle 9 : 37 le due esplosioni a GenovaCosì è stato Demolito il ponte Morandi : L'operazione di demolizione era slittata di qualche minuto per un falso allarme relativo a un anziano barricatosi in casa. Bucci: "Alle 17 primo check, Alle 21 decideremo sul rientro"

Ponte Morandi - Demolito il troncone est. Bucci : “Operazione non ha uguali”. Conte : “Tragedia non può essere oscurata” : A Genova è stato abbattuto con l'esplosivo poco dopo le 9 e 30 il troncone est di Ponte Morandi. Per demolire le pile 10 e 11 del viadotto autostradale è stata utilizzata una tonnellata di esplosivo. L'implosione della struttura è stata leggermente ritardata rispetto all'orario previsto, le 9 esatte, perché alcuni residenti da evacuare non avevano ancora lasciato la propria abitazione. Una leggera brezza di mare ha soffiato nell'area di ...

Chi è "Mister Dinamite" - l'esplosivista che ha Demolito il Ponte Morandi : Alle 9.38 del mattino con quasi una tonnellata di esplosivo è stato fatto saltare in aria quel che rimaneva del Ponte Morandi. Le pile 10 e 11 sono state fatte brillare e tutto è andato come previsto per la gioia di Danilo Coppe. Cinquantasei anni, parmigiano, dalla carriera quasi quarantennale, Mister Dinamite - dal titolo del suo programma tv - ha avuto la responsabilità di gestire le operazioni di demolizione del ...

Genova - il Ponte Morandi è stato Demolito (VIDEO) : Il Ponte Morandi di Genova adesso non c'è veramente più. Questa mattina infatti è arrivata la tanto attesa demolizione dell'infrastruttura crollata parzialmente il 14 agosto scorso: il dramma, in quell'occasione, provocò circa 42 vittime, tra cui anche dei bambini. L'ipotesi più battuta dagli investigatori per il crollo è quella che uno dei cavi d'acciaio che sostenevano la struttura sospesa abbia improvvisamente ceduto, facendo collassare buona ...

Sarà Demolito ad Ispica il Ponte di Cozzo Muni : Inizieranno a breve ad Ispica i lavori di manutenzione straordinaria del Canale Circondariale per un importo di 820 mila euro. Tavolo tecnico