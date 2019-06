ilfogliettone

(Di venerdì 28 giugno 2019) L'articoloSeanonproviene da ILFOGLIETTONE.IT.

graziano_delrio : Rimaniamo a bordo della #SeaWatch3 finchè non sarà dato l'ordine di sbarco. Va posta fine a questa inutile crudeltà… - ilfogliettone : Il Pd in barca, Delrio: rimaniamo sulla Sea Watch finché non saranno sbarcati - - Affaritaliani : Sea Watch, Delrio: rimaniamo a bordo finché non saranno sbarcati -