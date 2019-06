De Ligt Juventus | le cifre sbalorditive dell’affare e l’effetto Decreto Crescita

Juventus - starebbe procedendo l'affare De Ligt : bianconeri trattano con l'Ajax : La Juventus, in queste ore, sembra essere totalmente concentrata sulla trattativa per Matthijs De Ligt. I bianconeri e l'agente del giocatore avrebbero trovato un accordo sulla base di 8 milioni di ingaggio più 4 di bonus. Adesso la Juve starebbe trattando con l'Ajax per trovare l'intesa sul prezzo del cartellino. Il club olandese vorrebbe circa 75 milioni, che sarebbe la cifra che era pronto a garantire il Paris Saint - Germain per arrivare a ...

Calciomercato Juventus - quasi fatta per De Ligt e Rabiot : formazione stellare per Sarri : Arrivano importanti notizie di mercato per quanto riguarda la Juventus. Stando a quanto riporta il noto quotidiano torinese La Stampa infatti, Fabio Paratici a breve sarà ad Amsterdam per chiudere il colpo De Ligt con il procuratore Mino Raiola, regista di questa operazione di mercato. La Juventus dovrebbe versare circa 70 milioni di euro per il gioiello olandese, per il quale è pronto un contratto di cinque anni da 12 milioni di euro a stagione ...

De Ligt Juventus - è fatta! Contratto monstre : ecco quando sarà ufficializzato : DE Ligt Juventus- La Juventus si prepara a mettere le mani su De Ligt in maniera ormai ufficiale. Di fatto, secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, i bianconeri avrebbero raggiunto l’accordo totale con il giocatore. Contratto monstre e cifre da capogiro: il difensore guadagnerà circa 12 milioni di euro a stagione per i […] More

Juventus - trovata l'intesa contrattuale con De Ligt (RUMORS) : Un inizio luglio molto importante dal punto di vista del calciomercato per molte società di Serie A: una delle più attive sembrerebbe essere proprio la Juventus, che dopo aver ufficializzato e presentato Maurizio Sarri come nuovo tecnico bianconero, è pronta a regalare giocatori di qualità e funzionali al gioco offensivo del tecnico toscano. Si attende l'ufficialità di Demiral dal Sassuolo ma anche la firma di Rabiot, che dal primo luglio sarà ...

Juventus - De Ligt in bianconero grazie anche a Cristiano Ronaldo (RUMORS) : Settimana prossima potrebbero arrivare importanti ufficialità da parte di molte società di vertice della Serie A. Dall'Inter al Napoli, fino alla Juventus, si attendono novità importanti in tema soprattutto di arrivi. La società di Suning potrebbe ufficializzare Lazaro dall'Hertha Berlino e Dzeko dalla Roma, mentre il Napoli annunciare Manolas (possibile già questo fine settimana) e James Rodriguez. anche la Juventus è molto attiva e potrebbe ...

Juventus - Paratici avrebbe trovato un accordo con De Ligt : si cerca l'intesa con l'Ajax : La Juventus, in questi giorni, è stata concentrata soprattutto sulla trattativa per Matthijs De Ligt. I bianconeri hanno scelto l'olandese come principale rinforzo per la loro difesa. Nei giorni scorsi i contatti con l'entourage di De Ligt sarebbero stati continui tant'è che ieri sarebbe stato trovato un accordo di massima tra le parti. Raiola e la Juve avrebbero un'intesa per garantire a De Ligt un ingaggio totale di 12 milioni di cui 8 di ...

De Ligt Juventus - ora è fatta : contratto da capogiro - svelate le cifre : DE Ligt Juventus- La Juventus si prepara ad abbracciare De Ligt in vista della prossima stagione. Accordo totale con il giocatore, il quale firmerà un contratto di 5 anni da 8 milioni di euro fissi più eventuali bonus. cifre che potrebbero sfiorare anche i 12 milioni di euro. Ora la Juventus dovrà cercare un accordo […] More

Juventus-De Ligt - trasferimento oramai definito secondo i bookmakers : Settimana prossima potrebbe essere molto importante per la Serie A, in particolare per le società di vertice. Una delle protagoniste di quest'estate potrebbe essere soprattutto la Juventus, che in attesa dell'approvazione del bilancio d'esercizio (per fine giugno), è pronta a regalare a Maurizio Sarri ed ai tifosi bianconeri acquisti di qualità. Sarebbe vicina la firma di Adrien Rabiot, in scadenza di contratto il 30 giugno con il Paris Saint ...

Juventus - de Ligt e Rabiot : i due super colpi di mercato sarebbero molto vicini : Potrebbe essere la settimana decisiva per il mercato della Juventus. Entro i prossimi giorni i bianconeri vorrebbero chiudere i colpi de Ligt e Rabiot. Gli accordi con i calciatori già ci sarebbero, per l’olandese si sta trattando con l’Ajax ma non dovrebbero sorgere problemi. Il francese vedrà concludere il suo contratto con il PSG domenica prossima. I due 'botti' di mercato sono pronti, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, mentre Rocco ...

Dalla Spagna arrivano conferme : 'Al 95% De Ligt andrà alla Juventus' : Gli obbiettivi stagionali della Juventus sono sempre gli stessi, vincere tutte le competizioni a cui partecipa e perchè ciò avvenga, ogni anno cerca di rinforzare la rosa. La scorsa stagione, ad esempio, è stato acquistato Cristiano Ronaldo per dare l'assalto alla Champions League, ma la débâcle avvenuta ai quarti, avrebbe evidenziato delle lacune nella rosa, a centrocampo ma soprattutto in difesa, i cui protagonisti non garantirebbero le ...

Calciomercato Juventus - accordo raggiunto con De Ligt : può cominciare adesso la trattativa con l’Ajax : Il club bianconero ha raggiunto l’accordo con Raiola, adesso partirà all’assalto dell’Ajax per mettere le mani sul difensore olandese La Juventus ha trovato l’accordo con De Ligt, compiendo un passo importante verso la conclusione dell’affare. Il club bianconero, secondo Sky Sport, ha raggiunto un’intesa con l’olandese e con il suo agente Mino Raiola, che prevede un contratto di cinque anni a ...

Juventus De Ligt : il difensore svela il suo idolo - ed è un bianconero : Matthijs De Ligt si avvicina sempre di più ad essere un giocatore della Juventus, ed alcune dichiarazioni del forte difensore centrale olandese sembrano confermare l’approdo oramai imminente a Torino. La stampa olandese, ed in particolare la testata Vi.nl, come riportato da Tuttojuve.com, ha raccolto una singolare confessione del nazionale orange. Juventus De Ligt: il difensore […] More

Oriol Domenech : 'De Ligt andrà alla Juventus' : Queste sono ore davvero calde per la Juventus per arrivare a Matthijs De Ligt. La dirigenza bianconera anche nella notte ha avuto dei contatti con l'entourage del difensore olandese per trovare un accordo definitivo sull'ingaggio del giocatore. In queste ore Oriol Domenech ha parlato del possibile approdo alla Juve di Matthijs De Ligt. Il giornalista spagnolo è intervenuto nel programma "The club midnight" in onda su "Radio Catalunya" e ...

Juventus - De Ligt sarebbe ad un passo : oggi potrebbe essere la giornata decisiva : La Juventus in queste giorni è al lavoro per regalare a Maurizio Sarri una squadra ancora più forte. I fronti principali sui quali sta lavorando Fabio Paratici sono due ovvero Matthijs De Ligt e Adrien Rabiot, ma nelle ultime ore si è scoperto che la dirigenza juventina starebbe pensando anche ad un clamoroso ritorno di Gigi Buffon. Il portiere dovrebbe tornare a Torino per fare il vice di Wojciech Szczesny. Buffon alla Juve potrebbe trovare ...