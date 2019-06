Daniele Scardina | il pugile di Rozzano alla conquista del mondo

gqitalia

(Di venerdì 28 giugno 2019)è il volto del pugilato italiano, quello che vive a Miami, ha il corpo ricoperto di tatuaggi, gli amici rapper e una cerca Adriana Lima come compagna di allenamenti. Ma guai a dirgli che rischia di «infighettirsi». Perché, 27 anni, ci tiene a coltivare la sua «fame» e il ricordo delle sue origini: «La prima non la perderò mai. Il secondo ce l'ho sempre con me. La mia famiglia e i miei migliori amici sono sempre a», racconta lui a Gq. «Loro sanno chi sono, dove sono partito e dove voglio arrivare». La sfida per difendere il titolo Partiamo da dove vuole arrivare: «A ottenere titolo mondiale di pugilato», dice senza pensarci. Per farlo, venerdì 28 giugno dovrà anzitutto difendere il titolo dei supermedi Ibfto a marzo dall'assalto dello sfidante Alessandro Goddi. ...

