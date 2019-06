Dal finale di Chernobyl a Legion 3 e Riviera 2 | le serie tv in onda su Sky a luglio

ATP Eastbourne – Fabbiano ko ad un paso Dalla finale : Querrey si impone al terzo set : Thomas Fabbiano eliminato dalla semifinale di Eastbourne: il tennista italiano sconfitto da Sam Querrey al terzo set Termina ad un passo dalla finale il percorso nell’ATP di Eastbourne di Thomas Fabbiano. Il tennista italiano, numero 102 al mondo, è stato sconfitto da Sam Querrey nella semifinale del torneo britannico. Querrey si è imposto in 3 set con il punteggio di 6-3 / 6-7 (4-7) / 6-3.L'articolo ATP Eastbourne – Fabbiano ko ad ...

Calcio - Copa America 2019 : Brasile-Paraguay 4-3 (d.c.r.) - Gabriel Jesus decisivo Dal dischetto e verdeoro in semifinale : E’ il Brasile la prima semifinalista dell’edizione 2019 della Copa America. Una vittoria molto sofferta quella degli uomini di Tite, capaci di imporsi solo ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari ed i supplementari si erano conclusi sullo 0-0. Brasiliani decisamente poco concreti per le tante occasioni sprecate nella ripresa, forti della superiorità numerica, vista l’espulsione di Balbuena. Partita sontuosa del ...

Giochi Europei di Minsk – Carabina sportiva 3 posizioni donne : Zublasing fuori Dalla finale per un solo punto : Carabina sportiva 3 posizioni donne: Zublasing fuori dalla finale per un solo punto ai Giochi Europei di Minsk Penultima giornata di gare al poligono di Minsk in Bielorussia dove è in corso la seconda edizione dei Giochi Europei. Questa mattina sono scese sulle linee di tiro le atlete di Carabina sportiva 3 posizioni donne. La russa Yulia Zykova ha conquistato la medaglia d’oro (459.6) lasciando alle sue spalle la ceca Nikola ...

Tiro a segno - European Games 2019 : nella carabina tre posizioni femminile fuori Dalla finale Petra Zubasing e Sabrina Sena : Non arrivano buone notizie per l’Italia del Tiro a segno da Minsk, in Bielorussia, dove oggi per quel che concerne gli European Games si sono svolte le eliminatorie della carabina 50 metri tre posizioni femminile: niente pass per la finale per Petra Zublasing e Sabrina Sena, appaiate in qualifica con 1160. Per la finale serviva una lunghezza in più, con l’ottava a quota 1161. Le eliminatorie sono state vinte dalla tedesca Jolyn Beer, ...

Boxe - European Games 2019 : Irma Testa sconfitta ai quarti di finale nei 60 kg Dall’irlandese Harrington : Si conclude ai quarti di finale l’avventura agli European Games di Minsk di Irma Testa. Nei 60 kg, l’azzurra è stata sconfitta per decisione non unanime dei giudici (4-1) dall’irlandese Kellie Harrington, che andrà dunque a combattere per le medaglie. Va ricordato che si trattava di un match non semplice per la ventunenne campana, in quanto Harrington è tuttora Campionessa del Mondo di categoria. Eppure le cose per ...

Giochi Europei di Minsk – Bacci chiude a un passo Dalla finale nella 3 posizioni : Lorenzo Bacci ad un passo dalla finale nella 3 posizioni ai Giochi Europei di Minsk Quinta giornata di gare ai Giochi Europei di Minsk: in gara oggi gli atleti nella carabina libera 3 posizioni uomini. Lorenzo Bacci (Fiamme Oro) ha disputato una buona gara di qualificazione ma il punteggio non è stato sufficente per accedere alla finale (1171). La competizione è stata vinta dal russo Sergey Kamensky (461.6). Al secondo posto si è piazzato ...

Tiro a segno - European Games : il tedesco Reitz davanti a tutti nelle qualifiche della pistola automatica. Mazzetti e Chelli - fuori Dalla finale : Altro giro, altra corsa. Non conoscono sosta le gare del Tiro a segno nel poligono di Minsk, dove è in corso la seconda edizione degli European Games. Il secondo turno delle qualifiche della pistola automatica uomini dalla distanza di 25 ha emesso i suoi verdetti su chi potrà proseguire la gara verso le medaglie e un possibile pass verso Tokyo 2020. Andiamo a vedere chi ce l’ha fatta. A guidare il gruppo ci ha pensato, come di consueto ...

Tiro a segno - European Games 2019 : Bacci resta fuori Dalla finale di carabina 3 posizioni - è decimo. Il russo Kamenskiy chiude davanti a tutti : C’è grande rammarico in casa Italia. Lorenzo Bacci finisce al decimo posto la sua prova di qualifica per la gara di carabina 3 posizioni uomini dalla distanza di 50m ai Giochi Europei di Minsk, non centrando la finale del pomeriggio, dove sarebbe potuto andare a caccia di una carta olimpica verso Tokyo 2020. Al toscano è stata fatale l’ultima delle quattro serie in piedi dove ha totalizzato un 92/100 decisamente negativo, dopo che ...

Wimbledon 2019 - il calendario e le date. Programma - orari e tv Dal 1° turno alla finale : Arriva già il momento di pensare al terzo torneo stagionale dello Slam: lunedì 1 luglio inizia Wimbledon! Sui campi in erba più famosi del mondo ci aspettano due settimane di grande tennis, trasmessi in diretta tv grazie a Sky Sport, in diretta streaming su Sky Go, mentre OA Sport vi offrirà la consueta diretta live testuale in tempo reale. In Inghilterra la tradizione comanda: il torneo inizia di lunedì e non di domenica, e la domenica tra le ...

Formula 1 – Wolff sorride in Francia - Dal regolamento al ‘rischio’ di Bottas sul finale : “Valtteri ha dormito un po'” : Wolff soddisfatto del lavoro Mercedes al Paul Ricard: le parole del team principal Mercedes al termine del Gp di Francia Ancora una doppietta Mercedes in questa stagione 2019 di Formula 1, dominata dal team di Brackley. Lewis Hamilton ha trionfato oggi al Gp di Francia, lasciandosi alle spalle il suo compagno di squadra Valtteri Bottas ed il ferrarista Charles Leclerc. photo4/Lapresse Una grande soddisfazione per il team delle Frecce ...

Basket - Finale Scudetto 2019 : i temi della serie. Dalla difesa della Reyer agli italiani protagonisti : La partita perfetta a conclusione di una serie splendida. Si può riassumere in questo modo la gara-7 della Reyer Venezia, che si è laureata Campione d’Italia per la quarta volta nella sua storia, la seconda negli ultimi tre anni. Il Tricolore arriva dopo una meravigliosa battaglia di sette match con il Banco di Sardegna Sassari, che ha visto sfumare il sogno di diventare campione in un terzo quarto da incubo per la squadra di Gianmarco ...

Europei U21 - l’Italia batte il Belgio 3-1 ma è a un passo Dall’eliminazione. Spagna in semifinale : l’Italia il suo dovere lo fa, battendo agevolmente un piccolo Belgio a Reggio Emilia, ma potrebbe non bastare. Se una speranza di qualificarsi alle semifinali dell’Europeo under 21 e alle Olimpiadi di Tokyo c’è ancora, è, però traballante, perché appesa ai risultati degli altri e con fattori di rischio non piccoli. A qualcuno, nello specifico Franc...

Lotta - Europei cadetti Faenza 2019 : due medaglie di bronzo Dal settore femminile - Piroddu in finale nello stile libero! : Arrivano due medaglie oggi per l’Italia agli Europei cadetti di Lotta: a Faenza conquistano il bronzo Michela Chessa ed Aurora Russo nella Lotta femminile, mentre domani sicuramente arriverà un’altra medaglia grazie a Simone Vincenzo Piroddu, che disputerà la finalissima nello stile libero. Lotta femminile Michela Chessa (40 kg) conquista la medaglia di bronzo sconfiggendo nella finale per il terzo posto la bielorussa Alina Kurylenka ...

Special Stage - sul palco dello Zelig di Milano la finale del talent che fa esibire gli artisti negli ospeDali : Sono oltre quattrocento i musicisti che hanno suonato negli ultimi anni in quarantacinque ospedali italiani, all’interno del progetto “Special Stage” di Officine Buone. I dieci migliori artisti che hanno partecipato al progetto della onlus, che ha come obiettivo mettere il talento al servizio del sociale, si sfideranno sabato 22 giugno sul palco dello Zelig di Milano per la finale 2019. A condurre sarà Marco Maccarini, ex ...