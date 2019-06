Dal Cardarelli al San Gennaro | le mani dei clan sugli ospedali

Rimandato a scuola si lancia Dal quarto piano - in fin di vita 14enne. Il ragazzo è ricoverato al Cardarelli in codice rosso : Un ragazzino di 14 anni si è lanciato dal quarto piano dello stabile in cui abita a Napoli, in via Nolana, nei pressi della stazione Centrale. Il 14enne è in prognosi riservata, in imminente pericolo di vita. Secondo la ricostruzione compiuta dagli agenti del Commissariato Vicaria che stanno indagando, l'episodio si è verificato in tarda mattinata. Il padre dell'adolescente lo stava aspettando giù nell'androne del palazzo per accompagnarlo a ...