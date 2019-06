Da oggi puoi ordinare ad Alexa di cancellare tutto quello che le hai detto

wired

(Di venerdì 28 giugno 2019) (Foto: Amazon) Finalmente è diventato molto semplice e immediatola cronologia Amazoncon un comando vocale relativo a ciò che si è appena pronunciato oppure al giorno in corso. Una soluzione sicuramente apprezzata quella messa a punto dagli sviluppatori non soltanto perché viene incontro a chi non ha molta dimestichezza con l’assistente virtuale, ma anche perché si dimostra compatibile con il periodo attuale di massima attenzione alla privacy. Come funziona il metodo? Così come per gli altri comandi vocali di, anche questo si baserà su frasi pre-impostate da pronunciare con naturalezza al dispositivo compatibile come gli smart speaker, gli smart screen della famiglia Echo e tutti gli altri gadget che possono ospitare il software di Amazon. Per esempio si potrà pronunciare “, cancellache ho appena” oppure “, cancellache ...

