(Di venerdì 28 giugno 2019) È di ieri la foto del padre honduregno morto nel Rio Grande, tentando di entrare negli USA per scampare alla miseria. Con lui è morta anche la figlioletta, che portava abbracciata alla schiena sotto la maglia, per proteggerla e per non farla trascinare via dalla corrente. È di ieri l'atto di disobbedienza civile della capitana della Sea Watch 3 Carola Rackete, che ha forzato il blocco voluto da Matteoper impedire lo sbarco di 42 profughi in condizioni sanitarie precarie. Dovremmo fermarci tutti e pensare a come siamo arrivati a questo punto. Potremmo lavarci la coscienza dicendo che non ci riguarda, che da qui si può solo risalire e chefa il bene dell'Italia. Invece no. Niente di tutto questo.non ha nessun interesse a risolvere il problema migranti. Verrebbero a mancargli i nemici quotidiani, quei profughi che lottano per scappare da guerra, miserie, fame e ...

DolfiMarco : Da Grozio e Las Casas derivano le radici europee per non farci fagocitare da Salvini -