Da Fornals a Kulenovic | l’opportunità di indovinare il futuro

ilnapolista

(Di venerdì 28 giugno 2019) Forse è stato un piccolo limite dell’era De Laurentiis, non portarsi sempre a casa i giocatori giovani dal buon potenziale su cui ci si era mossi. Il rammarico si fa grave guardando giocare, finito in Premier League dopo essere stato seguito dal Napoli nello scorso mercato d’inverno. Lo spagnolo è dotato tecnicamente, ha visione di gioco, potrebbe diventare un perno nel centrocampo della Spagna che verrà, e ci avrebbe portato contestualmente prospettiva e immediatezza. Peccato davvero non averlo preso, a prescindere dalla bravura dei centrocampisti che arriveranno e di quelli che già ci sono. Pure per Piatek forse ci si poteva sbrigare, il prezzo era vantaggioso e l’affare garantito, ma lo si è lasciato al Milan. Sandro, attaccante boa croato classe ’99, gioca nel Legia Varsavia e ha una valutazione inferiore al milione di euro. Se lo prende il ...