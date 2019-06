Csm - le manovre per le raccomandazioni. Il pm corrotto : «Ho incontrato Casellati e Legnini» : Longo, che ha patteggiato 5 anni, tira in ballo il presidente del Senato: «La incontrai in un bar nel 2016. Volevo diventare capo della procura di Ragusa». Il ruolo di Filippo Paradiso, ex consigliere di Palazzo Madama, oggi indagato. «Da Legnini mi portò un altro intermediario». Anche lui vicino ad Amara e Calafiore. I verbali in esclusiva sull'Espresso Csm, il pm corrotto ha incontrato la presidente del Senato Casellati per una raccomandazione ...

Caos Csm - Palamara : "Non sono un corrotto" : "Voglio dimostrare che non sono e non sarò mai un corrotto e che non sono mai stato eterodiretto da nessuno nelle mie scelte. Non ho mai ricevuto favori e non ho mai preso la somma di 40 mila euro". Il pm Luca Palamara continua a dichiararsi innocente ed estraneo al caso di corruzione per il quale è stato indagato dalla Procura di Perugia. Per sostenere le sue tesi, Palamara ha depositato una memoria difensiva nella quale ha cercato di ...