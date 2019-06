Crostatine dal cuore di patate morbido…cotto e mangiato

cosacucino.myblog

(Di venerdì 28 giugno 2019)daldimorbido Ingredienti: 2 rotoli di pasta sfoglia 1/2 kg di50 gr di speck 250 ml di besciamella parmigiano tuorlo d’uovo sale Preparazione Incominciamo a foderare i nostri stampini o il nostro stampo grande con un rotolo di pasta sfoglia e mettiamo da parte. In una pentola mettiamo a bollire lelavate, scoliamo, peliamole e passiamole con lo schiaccia. In una ciotola mettiamo il passato di, lo speck tagliato a pezzetti, la besciamella, il parmigiano , il sale e amalgamiamo il tutto. Versiamo il composto nei nostri stampini tenendoci un pò più sotto del bordo. Con una rotellina ricaviamo dalla pasta sfoglia delle striscioline e mettiamole incrociandole sulla nostra crostatina. Spennelliamo con il tuorlo d’uovo e inforniamo a 180° per 15 minuti nel caso degli stampini piccoli oppure nel caso di una crostata grande per ...

