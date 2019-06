Cristiano Malgioglio Dori Ghezzi lo stima | ma rimane in silenzio

La sai l’ultima? – Digital Edition : seconda puntata con Gigi Proietti - Cristiano Malgioglio e Josè Altafini : Ospiti della seconda puntata di questa edizione inedita e completamente rinnovata del varietà, Gigi Proietti, Cristiano Malgioglio e Josè Altafini.

Cristiano Malgioglio a La Sai l’Ultima : carriera - vita privata e chi è : Cristiano Malgioglio a La Sai l’Ultima: carriera, vita privata e chi è Cantautore, paroliere, spiritoso opinionista, Cristiano Malgioglio nel corso degli anni si è conquistato un posto d’onore nello scintillante mondo dello spettacolo. Animo sensibile e poetico, l’eccentrico uomo ha scritto brani che hanno fatto la storia della musica italiana. All’aspetto artistico Malgioglio ha sempre saputo unire il suo spiccato ...

Fabrizia De André attacca Cristiano Malgioglio : “Deve scusarsi per le parole dette a Francesca” : Fabrizia De André attacca Cristiano Malgioglio, a quasi un mese dall'ultima puntata del Gf: "Non mi è piaciuto quello che ha detto a Francesca. Poi, quando io e mia sorella ci siamo abbracciate nel corso della finale del Grande Fratello, ho trovato di pessimo gusto la sua frase 'chiamate un neurologo'". --Per Fabrizia De André, il cantante deve scusarsi con Francesca per una serie di affermazioni, soprattutto quelle nell'ultima puntata: "Non mi ...

Fabrizia De Andrè arrabbiata con Cristiano Malgioglio - esce allo scoperto la sorella di Francesca : Fabrizia De Andrè, sorella di Francesca, esce allo scoperto e pretende delle scuse da Malgioglio Il Grande Fratello 16 è ora solo più un ricordo, ma i suoi protagonisti continueranno per tutta l’estate a far vibrare il mondo del gossip. Sicuramente la storia che ha appassionato il pubblico di Canale 5 è quella che ha visto protagonisti … Continue reading Fabrizia De Andrè arrabbiata con Cristiano Malgioglio, esce allo scoperto la sorella ...

Caterina Balivo rinuncia al Milano Pride - Cristiano Malgioglio e Vladimir Luxuria la difendono : È notizia di alcuni giorni fa che Caterina Balivo, inizialmente designata come madrina del Milano Pride 2019, ha deciso di rinunciare all'incarico - in accordo con gli organizzatori della manifestazione - a seguito delle polemiche sollevate online da parte della comunità LGBT, indignata per la scelta della convocazione alla testa del corteo della conduttrice, più volte protagonista di scivoloni proprio legati ai temi cari alla ...

Cristiano Malgioglio contro Pamela Prati ha fatto una brutta figura : Il cantante Cristiano Malgioglio ecco cosa ha detto all’Adnkronos,su Pamela Prati:”Pamela Prati ha fatto una figura di m…!, da allora non l’ho più risentita, avrebbe avuto più successo se avesse detto: ‘Mi sposo Cristiano Malgioglio’, era molto più credibile”. Al contrario un mese fa alla stessa agenzia il cantante era sembrato molto più sincero nei confronti dell’amica showgirl:”Anche a me ha ...

Cristiano Malgioglio : Pamela Prati ha fatto una brutta figura : Cristiano Malgioglio durante un’intervista fatta all’Adnkronos, ecco cosa ha detto su Pamela Prati:”Pamela Prati ha fatto una figura di m…!, da allora non l’ho più risentita, avrebbe avuto più successo se avesse detto: ‘Mi sposo Cristiano Malgioglio’, era molto più credibile”. Al contrario un mese fa alla stessa agenzia il cantante era sembrato molto più sincero nei confronti dell’amica showgirl:”Anche a me ha mentito, avrei potuto aiutarla e ...

Ha fatto una figuraccia! Cristiano Malgioglio cambia idea su Pamela Prati : Cristiano Malgioglio ha cambiato idea su Pamela Prati. Due opinione diverse nel giro di un mese esatto, fornite allo stesso giornale, AdnKronos. Prima in difesa e tutela dell'artista appellandosi agli italiani: "Perdonatela". Dopo un mese tutto è cambiato: "Non l'avrei neanche presa in considerazione". --Era il 24 maggio di quest'anno quando Cristiano Malgioglio salvava Pamela Prati dal tribunale delle opinioni sul caso Mark Caltagirone: "Quello ...

Cristiano Malgioglio Vs Francesca De André/ La lite continua a Live non è la d'Urso : Cristiano Malgioglio contro Francesca De André nel corso della nuova diretta di Live non è la d'Urso. Ci sarà una nuova lite in studio?

Pomeriggio 5 - Cristiano Malgioglio umilia ancora Kikò Nalli e Ambra : dalla D'Urso finisce in rissa : Altissima tensione a Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara D'Urso su Canale 5. In studio, dopo la finalissima del Grande Fratello di lunedì sera, ecco Kikò Nalli ed Ambra, una delle coppie nate all'interno della casa. A Pomeriggio 5, però, anche Cristiano Malgioglio, che continua a non cred

Francesca del GF 2019 teme Cristiano Malgioglio? Lo sfogo di lei : Cristiano Malgioglio fa preoccupare Francesca De Andrè del Grande Fratello Lunedì prossimo ci sarà la finalissima del GF 16 di Barbara d’Urso. E solo in quella occasione i telespettatori sapranno chi sarà l’inquilino della casa più spiata dagli italiani a conquistare la vittoria. Intanto oggi i ragazzi sono stati chiamati a fare le loro valigie. In questa occasione Francesca De Andrè, parlando con Erica Piamonte, è tornata a ...

Grande Fratello : "Gennaro? Giocatore furbo e astuto" - le parole di Cristiano Malgioglio : L'opinionista si scaglia contro il modello partenopeo: "Il trofeo, se continua cosi, può' solo sognarlo."

GF 16 - Kiko Nalli a Cristiano Malgioglio : 'Mi sa che non ti vado a genio' : Ieri, lunedì 3 giugno, è andata in onda la semifinale del Grande Fratello 16. Il primo eliminato della serata è stato Kiko Nalli, che ha dovuto abbandonare la Casa perdendo la possibilità di raggiungere la finale. Nonostante ciò, l'hairstylist romano ha fatto un bel percorso e ha incontrato quella che sembra essere la sua anima gemella, Ambra Lombardo. Il percorso di Kikò si è concluso ed egli è stato invitato in studio per vedere i momenti più ...

Cristiano Malgioglio : “Francesca - non sei amata!”. D’Urso interviene : Francesca De André litiga con Malgioglio: Barbara d’Urso rimprovera l’opinionista Cristiano Malgioglio ha nuovamente discusso con Francesca De André durante il corso della semifinale del GF 16. Il motivo della discussione, purtroppo, è sempre lo stesso delle scorse settimane. La concorrente di Barbara d’Urso non accetta che ogni volta il paroliere di Mina metta in mezzo suo nonno e parli di cose che non lo competono. ...