Costa Crociere multata dall’Antitrust per 2 milioni di euro | “Ha cambiato tappe di due

(Di venerdì 28 giugno 2019) Duedidi multa per pratica commerciale scorretta. È questa la sanzione che l’Autorità antitrust italiana ha preso nei confronti di. Il motivo è che, a seguito di un’epidemia di peste scoppiata in Madagascar nell’agosto 2017, l’azienda ha modificato gli scali di duesenza dirlo ai consumatori. I viaggiatori hanno saputo del cambiamento delle, nel primo caso, quando erano già imbarcati, nel secondo, poco prima della partenza. Oltretutto, non ha informato le persone dell’allarme sanitario in corso nel Paese africano. Nella nota del Garante, si spiega appunto che “in occasione della vendita e organizzazione di duedenominate rispettivamente neoRiviera e Paradisi sul mare, non ha fornito ai consumatori un’informazione corretta e tempestiva circa lo stato di emergenza sanitaria in Madagascar, frapponendo ...

