Cos’hanno da insegnare le azzurre agli azzurri e non solo a loro?

(Di venerdì 28 giugno 2019) Cos’hanno da insegnarci ledel calcio femminile? La risposta, forse, è molto meno filosofica di quanto si possa pensare. Proiezioni sociali a favore del genere femminile sono state fatte in tutte le salse, in questi giorni, elevando a rappresentanti dell’altra metà del cielo Gama e compagne, come se dadipendesse il salario delle madri di famiglia in carriera e l’annullamento della violenza sulle donne. Vedere il calcio femminile sulla Rai, però, non è il risultato di una denuncia di genere. Semmai, è la vittoria delle possibilità che avanzano e si sviluppano per tutti. foto Wikipedia Se il calcio femminile è oggi sulla Rai e su Sk e fa milioni di spettatori, emoziona e alza i numeri delle proprie tesserate in maniera esponenziale, è perché la squadra allenata da Milena Bertolini si è qualificata tra le migliori del mondo, ha raggiunto un obiettivo sportivo ...

