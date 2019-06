Cortisolo alto | sintomi e rimedi

dilei

(Di venerdì 28 giugno 2019) Il, conosciuto anche come ormone dello stress, può provocare numerosi effetti negativi per l’organismo, se viene prodotto in quantità eccessive. Su DiLei puoi scoprire quali sono idele i consigli utili per riportarlo a livelli normali.: un sintomo di stress Ilè un ormone che viene prodotto dalle ghiandole surrenali. Se viene prodotto nelle giuste quantità, ilè utile al nostro organismo in quanto: aiuta a tenere sotto controllo i livelli di zucchero nel sangue; contribuisce a mantenere bassa la pressione arteriosa; aiuta a regolare l’attività del cuore. Quando ci si trova in condizioni di stress, oppure c’è un funzionamento anomalo della ghiandola della tiroide, le ghiandole surrenali producono piùdel dovuto, creando degli squilibri che provocano malessere fisico.delIl...