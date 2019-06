Coppa d’Africa | il Marocco non si ferma più | altro successo | si arrende la Costa d’Avorio

calcioweb.eu

(Di venerdì 28 giugno 2019) Continua l’appuntamento con lad’Africa, la competizione entra sempre più nella fase decisiva e continua a regalare spettacolo. Secondo match di giornata dopo il pareggio tra Tunisia e Mali, in serata in campo ilcontro lad’Avorio.per Benatia e compagni, la partita si risolve nel primo tempo ed esattamente al minuto 23, è En Nesyri l’uomo decisivo che ha portato altri tre punti. Non è mancata la reazione per lad’Avorio nell’arco della partita che però non è riuscita a raggiungere il pareggio. Finisce sul risultato di 1-0, ilsale a quota 6 punti mentre lad’Avorioa 3 punti e che non riesce a bissare la vittoria contro il Sudafrica.L'articolod’Africa, ilnon sipiù:, silad’Avorio ...

sscnapoli : Coppa d'Africa, Koulibaly e Ounas in Senegal-Algeria finita 0-1 nella seconda giornata ???? - sscnapoli : Coppa d'Africa, Diawara sconfitto con la Guinea nella seconda giornata ???? - acmilan : ?????????? #TotalAFCON2019 kicks-off! Cairo’s calling and Franck Kessie is ready to answer! Bonne chance! ??? ?? La Cost… -