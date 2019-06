Coppa America – Allan | che botta! Testata prima del fischio d’inizio | si presenta in

Calcio - Coppa America 2019 : Argentina alla prova Venezuela - Colombia all’assalto del Cile : Il secondo e il terzo quarto di finale vanno in scena oggi in terra brasiliana per quanto riguarda la Coppa America 2019. A Rio de Janeiro sono di fronte Venezuela e Argentina, mentre a San Paolo si confrontano Colombia e Cile. Quello tra Venezuela e Argentina è un confronto a suo modo particolare, tra l’unica delle formazioni del girone A capace di reggere l’urto del Brasile e un’Albiceleste che di brillantezza ne ha mostrata ...

Coppa America - il Brasile vola in semifinale : il Paraguay si arrende dopo i calci di rigore : Continua a regalare emozioni la Coppa America, la competizione è entrata ormai nella fase decisiva. Qualificazione con il brivido per il Brasile che vola in semifinale dopo una partita equilibrata contro il Paraguay e che si è decisa dopo i calci di rigore. La partita si era conclusa sul risultato di 0-0 e la Seleçao si è presa la rivincita sul Paraguay che l’aveva eliminata ai rigori nello stesso stadio nelle edizioni del 2011 e del ...

Colombia-Cile - Coppa America 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Sabato 29 giugno, alle ore 01.00 della notte italiana, si giocherà Colombia-Cile, quarto di finale della Coppa America 2019. Le due squadre si affronteranno all’Arena Corinthians di San Paolo (Brasile) con l’obiettivo di qualificarsi alla semifinale da affrontare poi contro la vincente di Uruguay-Perù. Si preannuncia una partita estremamente accesa e avvincente, le due squadre sembrano equivalersi ed è difficile trovare la grande ...

Venezuela-Argentina - Coppa America 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : È tempo di quarti di finale per quanto riguarda la Coppa America 2019 di calcio in corso di svolgimento in Brasile, questa sera alle 21.00 il Venezuela affronterà l’Argentina per conquistarsi un posto nelle semifinali. Nonostante l’Albiceleste resti la favorita d’obbligo per il blasone e la qualità dei suoi singoli il match potrebbe risultare meno scontato di quello che si possa credere, la Seleccion è chiamata a reagire dopo ...

Coppa America 2019 - orari e programma delle partite di oggi (venerdì 28 giugno). Come vederle in tv e streaming : Iniziata la fase ad eliminazione diretta, dopo Brasile-Paraguay, giocata nella notte italiana appena trascorsa, tra la serata e la prossima notte si giocheranno altri due quarti di finale della 46ma Copa America di calcio: aprirà le danze Venezuela-Argentina alle ore 21.00, poi sarà la volta di Colombia-Cile all’1.00. Le gare saranno trasmesse in diretta streaming su DAZN, ma per quanto concerne la sfida tra venezuelani e sudAmericani, OA ...

VIDEO Brasile-Paraguay 4-3 (d.c.r.) - highlights - gol e sintesi Coppa America : decisivo Gabriel Jesus nella lotteria dei tiri dal dischetto : E’ il Brasile la prima semifinalista dell’edizione 2019 della Copa America. Una vittoria molto sofferta quella degli uomini di Tite, capaci di imporsi solo ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari ed i supplementari si erano conclusi sullo 0-0. Brasiliani decisamente poco concreti per le tante occasioni sprecate nella ripresa, forti della superiorità numerica, vista l’espulsione di Balbuena. Partita sontuosa del ...

Il ritorno di Larissa Riquelme : lo spettacolo sexy in Coppa America [FOTO] : La Coppa America continua a regalare spettacolo ed emozioni. Una squadra che si candida ad essere grande protagonista è sicuramente il Paraguay, adesso si avvicina una sfida da brividi contro il Brasile, partita che può essere considerata comunque equilibrata ed incerta. Il Brasile è più forte dal punto di vista tecnico ma non riesce mai ad esprimersi al meglio, il Paraguay invece sembra una squadra compatta ed in grado di togliersi ...

Calcio - Coppa America 2019 : Brasile-Paraguay e Venezuela-Argentina i primi due quarti di finale : Domani 28 Giugno si giocheranno i primi due quarti di finale della Coppa America 2019 tra Brasile-Paraguay e Venezuela-Argentina. Due sfide dal grande fascino con i verdeoro che partono favoriti così come la Selección. Il Brasile, orfano di Neymar, è reduce da un girone eliminatorio di altissimo profilo. Ha portato a casa 7 punti con ben 8 reti all’attivo e 0 gol subiti. Un buon viatico per affrontare la Albirroja che è riuscita ad ...

Calcio - Coppa America 2019 : Brasile-Paragay e Venezuela-Argentina i primi due quarti di finale : Domani 28 Giugno si giocheranno i primi due quarti di finale della Coppa America 2019 tra Brasile-Paraguay e Venezuela-Argentina. Due sfide dal grande fascino con i verdeoro che partono favoriti così come la Selección. Il Brasile, orfano di Neymar, è reduce da un girone eliminatorio di altissimo profilo. Ha portato a casa 7 punti con ben 8 reti all’attivo e 0 gol subiti. Un buon viatico per affrontare la Albirroja che è riuscita ad ...

Calcio - Coppa America 2019 : il Brasile affronta il Paraguay nel primo quarto di finale - sfida da non fallire per i carioca : La Coppa America di Calcio 2019 entra finalmente nel vivo con la fase ad eliminazione diretta, che prenderà il via questa notte con il primo quarto di finale tra i padroni di casa del Brasile ed il Paraguay, per una sfida che vede i carioca partire con i favori del pronostico, ma dall’esito non ancora scritto. Pur privi della stella Neymar, la Seleçao scenderà infatti in campo a Porto Alegre con una formazione molto agguerrita e ...

Brasile-Paraguay - Coppa America 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Domani alle ore 2.30 italiane prederanno il via i quarti di finale della Copa America 2019 di calcio. Nel primo match vedremo confrontarsi il Brasile, padrone di casa e grande favorito per la vittoria finale, e il Paraguay. Gli uomini di Tite che hanno concluso in vetta al gruppo A la prima fase del torneo affronteranno i paraguaiani, terzi del girone B e, sulla carta, i favori del pronostico sono tutti per i verdeoro. La Seleçao è arrivata a ...

Coppa America 2019 - orari e programma delle partite di oggi (giovedì 27 giugno). Come vederle in tv e streaming : Partiranno nella notte italiana i quarti di finale della Coppa America di calcio 2019, con una sfida molto succulenta che vedrà scendere in campo i padroni di casa del Brasile, privi della stella Neymar, ma con una formazione di talento assoluto, affronteranno alle 2.30 il Paraguay reduce dal terzo posto nel gruppo B, chiudendo senza vittorie. SEGUI BRASILE-PARAGUAY SU DAZN, CLICCA QUI PER ATTIVARE IL TUO MESE GRATUITO Tutte le sfide della Coppa ...

Calcio - Coppa America 2019 : l’Uruguay stende il Cile - Ecuador e Giappone si eliminano : Nella notte italiana gli ultimi verdetti della prima fase della Coppa America di Calcio sono stati emessi: nel Girone C, nella sfida tra le due già qualificate l’Uruguay stende il Cile per 1-0 con un gol di Cavani e vince il raggruppamento, mentre Ecuador e Giappone si annullano a vicenda finendo per essere entrambi eliminati, per la gioia del Paraguay, che va ai quarti per differenza reti. Cile-URUGUAY 0-1 Nel primo tempo un paio di ...

Coppa America - Cavani trascina l’Uruguay al primo posto : Ecuador e Giappone eliminate : Si sono giocate nella notte altre due importanti partite valide per la Coppa America, non si ferma l’Uruguay che ha vinto contro il Cile e conquistato il primo posto del girone. Non sono mancate le emozioni nel match per il primato, Cavani e compagni avevano un solo risultato a disposizione per evitare la Colombia ai quarti di finale: la vittoria. Successo nel finale grazie ad un colpo di testa del solito Cavani, finisce 0-1 ed ...