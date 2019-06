Continua il braccio di ferro sulla Sea Watch Salvini | Sono come San Tommaso

huffingtonpost

(Di venerdì 28 giugno 2019) I migranti della Seasbarcheranno “solo se mi verrà detto quanti e quando andranno ad Amsterdam, a Parigi, a Berlino. MaSan, stavolta me lo devono firmare, visto che troppe volte gli impegni presi nonstati mantenuti”. Lo ha detto il ministro dell’interno Matteo, ospite di Agorà.A 48 ore dall’ingresso nelle acque territoriali italiane, la Searesta ancora bloccata a mezzo miglio dal porto di Lampedusa e la situazione rischia di rimanere in stallo ancora a lungo.Dal Viminale viene ribadito che la linea è sempre la stessa: l’autorizzazione allo sbarco verrà concessa solo ed esclusivamente nel caso in cui tutti i migranti a bordo vengano immediatamente ricollocati in altri paesi europei. Ma un’intesa, su questo punto, non c’è. E anche il prefetto di Agrigento, che ...

