ilfogliettone

(Di venerdì 28 giugno 2019) "Mai piu' casiin futuro". In unfederale inaridito dal caldo romano e da argomenti tecnici (nuovo regolamento Divisione calcio femminile, Settore Giovanile e Scolastico, nuovo campionato sperimentale Under 18), spiccano le parole del n.1 federale Gabriele Gravina e di quello della Lega di Serie B Mauro Balata su quella che il sindaco Orlando definisce una situazione "surreale", che rischia sempre di piu' di far scivolare il club rosanero in Serie D, epilogo analogo a quello che tocco' lo scorso anno al Bari. In primis il presidente della, che ha lasciato intendere come la questione della societa' rosanero sia stata caratterizzata da "operazioni che richiederanno molta attenzione non solo dagli organi della giustizia sportiva".Al lavoro da ieri la Covisoc per verificare tutta la documentazione della societa' rosanero, attraverso nuove norme "molto severe" ...

FIGC : Consiglio federale, approvato il nuovo regolamento della Divisione Calcio Femminile. I calendari stagione 19/20 Set… - ilfogliettone : Consiglio Figc, il caso Palermo tiene ancora banco - - ClaraPorta4 : RT @FIGC: Consiglio federale, approvato il nuovo regolamento della Divisione Calcio Femminile. I calendari stagione 19/20 Settore Giovanile… -