Concorsi truccati | sospesi il rettore dell' università di Catania e 9 professori

Catania - Concorsi truccati all’università : sospesi rettore e 9 docenti. Indagati 40 prof in tutta Italia : Associazione per delinquere, corruzione e turbativa d’asta. Sono queste le accuse nei confronti del rettore di Catania, Francesco Basile, e di altri nove professori, che sono stati sospesi dal servizio dal Gip. Al centro delle indagini su Università bandita della Digos coordinate dalla Procura etnea 27 concorsi che secondo l’accusa sono stati truccati. Sono complessivamente 40 i professori Indagati degli atenei di Bologna, Cagliari, ...

