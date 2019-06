Comunicato sindacale dei giornalisti Condé Nast

vanityfair

(Di venerdì 28 giugno 2019) Idichiarano lo stato di agitazione e contestano duramente la decisione dell’azienda di licenziare tre colleghi per motivazione economica a pochi giorni dalla chiusura di una breve campagna di incentivi all’esodo (36 mesi netti), inaugurata dopo aver dichiarato 20 nuovi esuberi. Dal 2013 a giugno 2019 iimpiegati nelle testatesono passati da 175 a 95 e scenderebbero a 86 in seguito ai licenziamenti e se vi fossero tutte le uscite richieste. In meno di sei anni, Vanity Fair, Vogue, Glamour, Wired, GQ, AD, Traveller hanno visto le loro redazioni dimezzarsi. E il trend non accenna a cambiare. L’azienda, famosa in tutto il mondo per la bellezza e la qualità dei suoi giornali, punta sempre di più ad ampliare i propri orizzonti ad attività social, eventi e intrattenimento audio-video, tutte emanazioni 2.0 e 3D delle sue testate carta e web, ...

CgilProvLivorno : #Piombino, la nota #Fim #Fiom #Uilm e rls sugli #acciai automatici - roberto70farina : RT @FIMMONZABRLECCO: #Husqvarna. COMUNICATO SINDACALE. - Andrea_Donega : RT @FIMMONZABRLECCO: #Husqvarna. COMUNICATO SINDACALE. -