Comprare il Samsung Galaxy S10 5G con Vodafone | prezzo a rate per abbonamento e

(Di venerdì 28 giugno 2019) Il 5G non è più un'utopia ed è quindi ovvio si inizia a guardarsi intorno a caccia di uno smartphone che ce l'abbia tra i requisiti tecnici: ilS10 5G è tra questi, ed è appena entrato nel listino di, insieme allo Xiaomi Mi MIX 3 5G ed all'altro top di gamma, LG V50 ThinQ 5G. Dopo avervi parlato dei prezzi adi TIM, concentriamoci sulle cifre proposte dal gestore rosso, che, come riportato da 'mondomobileweb.it', rende disponibile all'acquisto ilS10 5G, nelle colorazioni Majestic Black e Crown Silver, in 30 comodemensili, oppure in un'unica soluzione. In quest'ultimo caso ilcomplessivo è di 1279.99 euro, mentre per leci sono costi da 27.99 euro (RED Unlimited Smart) con un massimo di 200 euro in caso di recesso anticipato, 26.99 euro (Red Unlimited Ultra) con un massimo di 250 euro da versare in caso di recesso ...

