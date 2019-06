Civitavecchia | 30enne uccide la madre a coltellate e chiama la polizia | arrestato “Ha

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2019) Ha ucciso lacon con un coltello da cucina dopo una lite e hato la. Poi, si è cambiato i vestiti sporchi di sangue ed è andato a fumare in giardino, aspettando l’arrivo dei poliziotti. Per questo un uomo di 30 anni è statogiovedì sera a, vicino a Roma, con l’accusa di omicidio. La, di 55 anni, era già morta all’arrivo dei soccorsi. Sulla base delle prime ricostruzioni, il trentenne soffre di problemi psichiatrici. La vicenda è avvenuta in una villetta bifamiliare in periferia. Dopo aver commesso l’omicidio, il giovane hato il 113 dicendo “di aver ucciso una persona”. Quando la volante è arrivata, lalo ha trovato seduto in giardino. Gli agenti hanno riferito che l’uomo, con una calma innaturale e senza opporre alcuna resistenza, gli ha invitati a guardare cosa c’era in ...

