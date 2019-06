Ciclismo | Valverde non ha intenzione di fermarsi | prolungato il contratto con la Movistar

Ciclismo - Alejandro Valverde pronto al ritorno in gara : Route d’Occitanie prima del Tour de France. Il calendario del Campione del Mondo : Alejandro Valverde doveva essere uno dei grandi protagonisti al Giro d’Italia 2019 ma il Campione del Mondo si è chiamato fuori dai giochi alla vigilia della Corsa Rosa a causa di un problema al coccige. Lo spagnolo, reduce da una campagna del Nord al di sotto delle sue aspettative, si è preso del tempo per recuperare la migliore forma fisica e ha scelto il calendario della seconda parte di stagione. L’alfiere della Movistar tornerà ...

