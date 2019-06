Ciclismo su pista | European Games 2019 | Italia a caccia dell’oro negli inseguimenti a

Ciclismo su pista - European Games 2019 : nessuna gioia italiana tra corsa a punti femminile - scratch maschile e velocità a squadre : Non ci si aspettava molto da queste prove, e così è stato. Con la giornata di oggi si è aperta la rassegna su pista degli European Games 2019 a Minsk, in Bielorussia; dove sono impegnati anche gli atleti e le atlete della Nazionale italiana. Mentre i nostri azzurri non si sono fatti sorprendere nella prova dell’inseguimento a squadre, in compenso, ma come da pronostico, non hanno esaltato tra la prova a punti femminile, scratch maschile e ...

Ciclismo su pista - European Games 2019 : quartetto maschile secondo dopo le qualifiche dell’inseguimento a squadre : Iniziato il percorso del Ciclismo su pista agli European Games in quel di Minsk. Oggi in scena, come di consueto nella prima giornata, le qualifiche per l’inseguimento a squadre. dopo il dominio del trenino italiano al femminile, è toccato agli uomini. Davanti a tutti si sono piazzati i russi che hanno messo in scena una prova davvero devastante: tempone in 3:55.201 per loro che saranno i grandi favoriti per la medaglia d’oro. ...

Ciclismo su pista - European Games 2019 : miglior tempo in qualificazione per il quartetto azzurro nell’inseguimento femminile : Comincia nel miglior modo possibile il programma del Ciclismo su pista agli European Games 2019 di Minsk (Bielorussia). Dopo la conclusione del programma su strada, la rassegna continentale si è spostata all’interno del velodromo della Minsk Arena e nella prima gara della giornata il quartetto femminile dell’inseguimento a squadre ha vinto la qualificazione dimostrandosi la formazione da battere. Il Commissario Tecnico Dino Salvoldi ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : trionfa Nespoli - l’Italia vola nel medagliere! E ora skeet e Ciclismo su pista per il colpaccio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi (27 giugno) – Gli azzurri in gara (27 giugno) – Il medaglie degli European Games 15.19 TIRO A VOLO – Tra poco la finale dello skeet femminile con Diana Bacosi e Chiara Cainero favorite per la medaglia d’oro. 15.12 ciclismo SU pista – Il quartetto femminile azzurro ha dominato la qualificazione della prova ad inseguimento 15.06 CANOA – Al ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 27 giugno. Italia - è caccia grossa tra tiro a volo e Ciclismo su pista! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi (27 giugno) – Gli azzurri in gara (27 giugno) – Il medaglie degli European Games 7.54: Nello skeet femminile e maschile poi Diana Bacosi, Chiara Cainero, Gabriele Rossetti e Riccardo Filippelli saranno impegnati nelle qualifiche con grandi possibilità di entrare in finale e lì giocarsi le medaglie, per andare a rimpinguare il bottino azzurro in questa rassegna ...

Ciclismo su pista - European Games 2019 : nella prima giornata il debutto dei quartetti - diverse ambizioni di medaglia : Si apre finalmente il programma del Ciclismo su pista agli European Games 2019 di Minsk (Bielorussia), una delle discipline nella quale l’Italia si presenta al via con le maggiori ambizioni. La scelta dello staff azzurro è stata infatti quella di puntare su atleti di primo piano del movimento, confermando quasi interamente la spedizione che ha preso parte all’ultima rassegna iridata in Polonia. La prima giornata vedrà anche il debutto dei ...

European Games di Minsk – Domani scatta il Ciclismo su pista - il programma completo : Nazionali pista al via per le quattro giornate di competizione al velodromo di Minsk Da Domani, giovedì 27 giugno fino a domenica 30 giugno, il velodromo di Minsk Arena sarà teatro degli European Games 2019 dedicati al ciclismo su pista. Nella giornata di apertura, che inizierà alle ore 15.00 (ora locale) di giovedì, saranno assegnati quattro titoli: Corsa a punti Donne; Scratch Uomini; Team Sprint Donne e Team Sprint Uomini. A dare il via ...

Ciclismo su pista - European Games 2019 : Italia a caccia di tante medaglie. I convocati ai raggi X : Si aprirà domani una delle manifestazioni sportive più attese della stagione estiva: da venerdì 21 giugno a domenica 30 giugno andranno infatti in scena gli European Games 2019 a Minsk (Bielorussia). La spedizione azzurra si presenta all’appuntamento con ambizioni importanti e una delle discipline più competitive è senza alcun dubbio il Ciclismo su pista. Dopo le tre medaglie conquistate nella rassegna iridata di fine febbraio, la squadra ...

Ciclismo - European Games 2019 : i convocati dell’Italia. Tante le stelle tra pista e strada : Seconda edizione dei Giochi Europei, manifestazione multidisciplinare che è scattata quattro anni fa in quel di Baku e che si disputerà quest’estate, dal 21 al 30 giugno, in quel di Minsk (Bielorussia). Presente tra gli sport protagonisti anche il Ciclismo che vedrà le sue gare sia per quanto riguarda la pista che per la strada. Diramate le convocazioni per la Nazionale italiana: presenti tantissime stelle, al maschile molti tra coloro che ...

Ciclismo su pista - partono i lavori al Velodromo di Montichiari. Gli azzurri torneranno ad allenarsi ad ottobre : Iniziano finalmente i lavori al Velodromo di Montichiari. L’impianto bresciano era stato posto sotto sequestro lo scorso anno dalla magistratura per motivi di sicurezza, a causa delle infiltrazioni d’acqua provieniti dal tetto e delle irregolarità nelle dotazioni antincendio. Come comunicato dalla Federazione Ciclistica Italiana, entro una settimana partirà il rifacimento della copertura esterna e il costo totale dell’intervento sarà di un ...

Ciclismo su pista - tredici atlete juniores convocate per un allenamento al velodromo Vigorelli : La Nazionale Italiana di Ciclismo svolgerà questa settimana un allenamento dedicato alle atlete juniores. Giovedì 30 maggio al velodromo Vigorelli di Milano tredici atlete si ritroveranno per seguire le indicazioni del Commissario Tecnico Edoardo Salvoldi, che sarà supportato da due collaboratori tecnici: Pierangelo Cristini e Paolo Sangalli. Si tratta di un primo test nel percorso di avvicinamento verso i Mondiali di categoria che andranno in ...