Ciclismo | Filippo Ganna show a Parma | il corridore del Team Ineos è il nuovo campione

Ciclismo - Risultato Campionati Italiani cronometro 2019 : Filippo Ganna beffa Alberto Bettiol di un secondo! Fuori dal podio Moscon : Bedonia battezza Filippo Ganna (Team Ineos) che diventa il più giovane campione italiano a cronometro della storia. I secondi che lo avevano condannato lo scorso anno quest’anno gli sono a favore, battuto per solo un 1″ il vincitore del Giro delle Fiandre Alberto Bettiol (EF Education First). Decisivo il vantaggio accumulato nei primi due terzi di gara che gli permette di vincere nonostante la grande rimonta dell’avversario ...

Ciclismo - Filippo Zaccanti ha vinto il Tour of Korea! Primo successo da professionista : Filippo Zaccanti ha vinto il Tour of Korea, piccola corsa a tappe che si è conclusa oggi in Corea del Sud. L’alfiere della Nippo-Fantini-Faizanè ha conquistato la classifica generale con grande autorevolezza: ha indossato la maglia di leader al termine della terza frazione e l’ha difesa egregiamente nelle ultime due riuscendo così a salire sul gradino più alto del podio a Seul. Si tratta del Primo trionfo da professionista per il ...

Ciclismo - Filippo Rocchetti profeta in patria alla Monte Urano Gold Race : Il marchigiano Filippo Rocchetti trionfa in volata alla Monte Urano Gold Race – 12° Memorial Ippolito Matricardi, gara ciclistica Nazionale per Dilettanti Elite e Under 23 che si è corsa a Monte Urano (FM). In volata a due ha regolato Simone Ravanelli (Biesse Carrera), mentre il terzo posto è andato ad appannaggio di Andrea Toniatti (Team Colpack). Al via di questa manifestazione 158 corridori in rappresentanza di 30 formazioni tra le quali ...