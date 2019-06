Chi sostituisce il Milan in Europa League? Roma ai gironi | il Torino torna in Europa | le

oasport

(Di venerdì 28 giugno 2019) Ilnon parteciperà all’2019-2020, i rossoneri sono stati esclusi dalla seconda competizione continentale per importanza a causa di una violazione nel fair-play finanziario e dunque non potranno giocare al di fuori dei nostri confini durante la prossima stagione. Il Tas ha inflitto questa pesante penalizzazione al club meneghino che, nonostante il quinto posto ottenuto nell’ultima Serie A, dovrà rinunciare alla vetrina europea che aveva conquistato sul campo. Una brutta botta per tutta la società che sperava di disputare un buon torneo e che invece deve dire addio a tutti i sogni di gloria. Ma quale squadra italiana sostituirà ilnella prossima? La, sesta in classifica nell’ultimo campionato, subentrerà ai rossoneri e prenderà il loro posto nella fase a: i giallorossi salteranno così la fase preliminare che scatterà ...

