Chi è Mister Dinamite | l' esplosivista che ha demolito il Ponte Morandi

Mal di gola e macChie - il misterioso batterio killer ha già fatto 12 vittime : “È un’epidemia” : È di 12 persone morte il bilancio di un'epidemia scoppiata nella contea dell'Essex, in Inghilterra, e dovuta ad una batterio killer dall'origine misteriosa che ha già contagiato 32 persone. Si tratta in prevalenza di anziani. Tra i sintomi, mal di gola e macchie alla pelle, oltre a febbre e malessere generalizzato. Secondo gli esperti, "il rischio di contrarre la patologia è basso per la maggioranza della popolazione".Continua a leggere

Caso Neymar – Tablet misteriosamente scomparso? La modella brasiliana sChiva le domande : Caso Neymar: continuano i misteri, l’accusatrice evita le domande sul Tablet che conterrebbe il video completo della camera d’albergo Sembra non terminare più il Caso che vede coinvolto Neymar, accusato da una modella brasiliana di stupro. Najla Trindade continua a ‘nascondere’ dei dettagli fondamentali per le indagini: dopo il cellulare, misteriosamente scomparso, adesso la modella evita di parlare del Tablet ...

Maria Elena BosChi e il mistero del ristorante - la piddina sbrocca : "Idiozia assoluta" : Come s'infuria Maria Elena Boschi. Tutta colpa di un lancio d'agenzia che dava conto di una notizia con tutta evidenza inesatta - almeno stanno alla reazione della piddina -, ma che per certo non la ricopriva di fango. L'agenzia in questione dava conto dell'intenzione dell'ex sottosegretaria di apri

Chi è il gatto volpe - il misterioso ed elusivo felino della Corsica : forse è una nuova specie : Dopo anni di ricerche l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) potrebbe classificare lo schivo e misterioso "gatto volpe" come una nuova specie. Il felino, conosciuto col nome di ghjattu volpe in lingua corsa, vive in una foresta della Corsica meridionale e il suo DNA sembra differire da quello di altri gatti selvatici.Continua a leggere

Ecco Chi è l'uomo misterioso ... Melissa Satta si è fidanzata? : Melissa Satta, archiviato il matrimonio con Kevin Prince Boategn, sembra abbia ritrovato l'amore accanto all'imprenditore del lusso Tommy Chiabra. Ha ufficializzato la fine del matrimonio con Kevin Prince Boateng alcune settimane fa e, ora, pare che Melissa Satta abbia ritrovato il sorriso accanto all’imprenditore Tommy Chiabra.-- Non è ancora stata confermata la relazione con Chiabra, ma il settimanale Chi ha pubblicato delle foto ...

Il misterioso anello dei grandi attori teatrali tedesChi : Viene tramandato da più di un secolo e domenica lo ha ricevuto Jens Harzer, scelto prima della sua morte da Bruno Ganz: qualcuno però lo considera “maledetto”

Maurizio Sarri - quando rovinò il Natale alla Juventus : una "macChia" nel passato del mister : Chissà se avrebbe mai immaginato, Maurizio Sarri, di sedere un giorno sulla panchina della Juventus, quando il suo Arezzo sfidò i bianconeri all' Olimpico di Torino il 22 dicembre 2006. La Vecchia Signora stava vivendo l' annata più buia della propria storia, quella della Serie B dopo Calciopoli, me

Le mine di Hormuz - i venti di guerra e i misteri degli attacChi alle petroliere : I servizi di intelligence di tutto il mondo non sono ancora riusciti a determinare chi è stato il responsabile degli ultimi attacchi alle petroliere che attraversano lo Stretto. Mentre l’escalation tra Washington e Teheran si fa sempre più pericolosa...

Una Vita Anticipazioni 14 giugno 2019 : Arturo Chiede la mano di Silvia ma un misterioso uomo di intromette : Arturo chiede a Silvia di sposarlo ma durante la serata, un uomo misterioso fa il suo ingresso alla Deliciosa e chiede di poter parlare con la Reyes.

Il mistero Ed Sheeran : riempe gli stadi con una Chitarra : Da dove venga Ed Sheeran nessuno lo sa. Si sa quasi tutto di lui: ha 28 anni, è cresciuto in un villaggio di tremila abitanti in Suffolk, dove i genitori di origine irlandese si erano trasferiti da Londra. Dove Ed è tornato per studiare musica e teatro da ragazzino prodigio e da cui è decollata la sua carriera di incredibile e quasi istantaneo succ...

Svelato il mistero delle polinie - colossali buChi nel ghiaccio che si formano in Antartide : Incrociando i dati di numerosi strumenti, compresi quelli raccolti da sensori piazzati sulla testa degli elefanti marini, ricercatori americani hanno Svelato il mistero delle polinie, immensi buchi che si formano nel ghiaccio del Mare di Weddell, in Antartide. Sono causati da peculiari condizioni di salinità dell'acqua e da violentissime tempeste.

Misteriosa macChia verde appare sui radar del Servizio Meteorologico USA : la scoperta è incredibile : I meteorologi del Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) statunitense hanno notato qualcosa di incomprensibile sui radar nel sud della California nei giorni scorsi, una grande massa verde. “Era molto strano perché era un giorno relativamente sereno e non ci aspettavamo per niente piogge o temporali. Ma sul nostro radar, vedevamo qualcosa che indicava che c’era qualcosa lì fuori”, ha dichiarato a NPR Casey Oswant, meteorologa dell’ufficio NWS di ...

Isteria - italiani svelano i misteri neuroChimici del disturbo neurologico : Gli scienziati italiani hanno scoperto che l’Isteria, o disturbo somatoforme e disturbo neurologico funzionale, ha una base neurochimica che è in grado di spiegarla. Vediamo insieme come gli esperti siano giunti a questa conclusione e quali sono le conseguenze di questo studio per i pazienti con questo disturbo.Continua a leggere