Cerca di sedare una lite tra coniugi | poliziotto accoltellato | è grave

Treviso - l’autopsia sul barista morto mentre Cercava di sedare una rissa : ucciso da un infarto : Alessandro Sartor era intervenuto la settimana scorsa per sedare una rissa in una frazione di Cison di Valmarino (Treviso). Due fratelli stavano litigando davanti al bar quando lui è intervenuto per calmare gli animi. Come risposta sarebbe stato spinto, ma dall’autopsia è emerso che è morto per un malore improvviso.