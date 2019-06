Celebra il matrimonio e muore il giorno dopo a 22 anni

Sindaco Celebra matrimonio civile di più persone persone - un uomo e due donne - i tre vivevano insieme da anni : Il matrimonio è un tema molto dibattuto, con le discussioni se “aprire” anche alle coppie omosessuali o meno. Tutte le discussioni hanno però un punto fermo: per sposarsi bisogna essere in due. Ma anche questo assunto è stato messo in dubbio. Un Sindaco brasiliano ha scatenato una forte controversia per avere sposato in unione civile un trio di tre persone, un uomo e due donne. Il pubblico ufficiale, Claudia do Nascimento Domingues ha ...

Arezzo città ideale per i Celebrare e festeggiare il Matrimonio : Fiori d’arancio, confetti, promesse che sanno di eternità e ancora tutto quello che serve per rendere perfetto il fatidico “si”. Ad Arezzo il mese di giugno si apre all’insegna dell’amore e per tre giorni la città diventa capitale europea dei matrimoni. Arrivano da tutto il mondo i wedding planners che dal 2 al 4 giugno prenderanno parte all’EWPC (Exotic Wedding Planning Conference), esclusivo appuntamento che riunisce i più quotati ...

Il Paradiso delle Signore 3 anticipazioni : ELENA e ANTONIO - il matrimonio si Celebra ma… : Manca davvero pochissimo per il gran finale del primo ciclo pomeridiano de Il Paradiso delle Signore!!! Felici di sapere di una nuova stagione futura concessa da Rai 1, non rimane altro che godere delle ultime puntate di quest’annata e sperare in un lieto fine per tutti i personaggi della fiction che ha allietato i pomeriggi di questi ultimi mesi (in attesa delle repliche e poi di episodi inediti). Le anticipazioni di oggi riguardano ...