Catania | scandalo bandi di concorso | sarebbero 27 quellitruccati all' Università

(Di venerdì 28 giugno 2019)cuciti su misura, dinastie di padri e figli e antiche baronie: così funzionava il "sistema" che si era radicato all'interno dell'etnea. Qui, in circa due anni di tempo,stati truccati ben 27 concorsi pubblici, di cui soltanto 17 per poter diventare professore ordinario. Secondo quanto stabilito dagli inquirenti già ben prima dire ilvenivano scelti i candidati che poi effettivamente dovevano superarlo, tramite deicuciti ad hoc proprio per loro. Le persone meritevoli quindi finivano per venire escluse, a scapito di famigliari o gente raccomandata in precedenza. Per questo sono stati sospesi 9 docenti dello stesso ateneo e anche il rettore, Francesco Basile. Gli indagati, a vario titolo, dovranno rispondere di corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, abuso d'ufficio e truffa aggravata, oltre ad una sfilza di altri ...

TgrVeneto : #Università nella bufera. Concorsi truccati, indagati docenti anche di #Venezia e #Verona. L'indagine partita da… - Profilo3Marco : RT @RepubblicaTv: Scandalo università, Zunino: 'Pizzini e concorsi truccati: così secondo l'accusa funzionava il 'sistema Catania'' https:/… - prugnabis : Catania, scandalo Università. Scoperti alcuni concorsi non truccati. ( Stefano Casabianca @desale73 ) #28giugno #Catania #Università -