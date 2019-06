Capitani contro

huffingtonpost

(Di venerdì 28 giugno 2019) La partita in corso sull’immigrazione è caratterizzata da una doppiezza assai grossolana ed evidente che solo per l’uso del vocabolo richiama quella ben altrimenti raffinata di Palmiro Togliatti.Il buon senso dice che non è possibile né bloccare con respingimenti cavalli di Frisia e muli un fenomeno mondiale, né però è accettabile che una singola nazione subisca indiscriminatamente ogni arrivo e addirittura se lo faccia imporre da iniziative mirate come nel caso di quella che è andata sotto il nome di Sea Watch.L’Europa raggiunge il massimo dell’ipocrisia quando tergiversa sulle quote e riversa sull’Italia l’onere dell’accoglienza generalizzata nei confronti delle migrazioni in atto, a sua volta Salvini è alla sua altezza quando prende al volo l’assist offerto dalla capitana facendone ...

