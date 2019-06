Campania | 40 gradi | anziano vittima del caldo si sente male e muore in mare

Blastingnews

(Di venerdì 28 giugno 2019)e temperature altissime che non si vedevano da anni quelle che si stanno registrando in queste ultime ore sulla penisola italiana che, purtroppo, hanno già provocato la primain. Il grave episodio si è verificato nella provincia di Salerno, precisamente a Palinuro, la maggiore frazione di Centola. Laè un uomo di ottantatré anni originario di Firenze, C. C le sue iniziali, deceduto nella giornata di mercoledì 26 giugno mentre si trovava sulla spiaggia della zona, nelle vicinanze del lido Urla. Secondo quanto si apprende dai media locali, l'signore si trovava in vacanza nella località diper trascorrere una settimana in relax assieme alla sua famiglia. Improvvisamente, però, ha accusato il malore che alla fine si è rivelato fatale. Bagnante perde la vita, le alte temperature potrebbero aver causato la sua morte Stando a quanto si apprende ...

