Caldo | situazione drammatica in tutt’Europa | clamorosi +46°C in Francia | nuovo record di

(Di venerdì 28 giugno 2019) Una temperatura incredibile, che mai nessuno pensava di poter raggiungere in: la massima più elevata di oggi nel Paese Transalpino è stata addirittura di +45,9°C. Letteralmente frantumato ilassoluto del Paese, che risaliva all’agosto 2003 ed era di +44,1°C, ben 1,8°C in meno! La temperatura ha raggiunto i +45,9°C tra le 16 e le 20 a Gallargues-le-Montueuxm nel dipartimento del Gard: MeteoFrance ha spiegato che queste temperature sono “esattamente quelle che si raggiungono in media in agosto nella Valle della Morte, in California“. Tra le principali città, spiccano i +44°C di Nimes, Carpentras e Istres e i +43°C di Avignone, Montpellier e Salon-de-Provence. Chiuse quattromila scuole mentre il governo invita ad evitare gli spostamenti non necessari. Disagi anche per chi viaggia in treno, con la ‘canicule’ che mette a rischio una rete ...

