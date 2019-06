Caldo | oggi il record storico assoluto di consumo di energia elettrica a Milano

meteoweb.eu

(Di venerdì 28 giugno 2019) Nella giornata di“è stato raggiunto un carico massimo sulla retedi 1.635 Megawatt,che supera la punta più alta mai registrata in città di 1.625 MW del luglio del 2015″. Lo fa sapere Unareti, spiegando che l’ondata dianomalo registrata in questi giorni aha portato ad un’impennata dei consumi diin città, tanto cheè stato registrato il livello più alto di sempre. Già ieri, quando si è toccato il picco di +38°C a, alle 17.22 è stato raggiunto un carico massimo sulla retedi 1.615 Megawatt, livello “mai raggiunto in giugno in passato” e che già aveva sfiorato la punta più alta mai registrata in città, 1.625 MW nel luglio del 2015, che è stata superata, secondo giorno diafricano in città. L’incremento dei consumi elettrici rispetto allo stesso periodo dello ...

