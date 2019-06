Caldo eccezionale in Italia | almeno 5 le vittime al centro-nord

Germania - ondata di Caldo eccezionale : uomo si chiude nudo nel frigo di un supermercato : Un’ondata di caldo eccezionale sta colpendo in questi giorni la Germania, con la colonnina di mercurio che sfiora i 40 gradi. E così, la gente si sta attrezzando con i più svariati rimedi, come un uomo che si è chiuso completamente nudo in un frigo del reparto surgelati di un supermercato nel Nord Reno-Westfalia. Il gesto del 32enne, forse appunto spinto dalla voglia di trovare refrigerio dall’afa, non è sfuggito ai diversi avventori del ...