Caldo africano a Roma | temperature a ridosso dei +40°C per il secondo giorno consecutivo

Caldo africano - battuto in Francia il record storico con 44 - 3 gradi. Malori e black-out in Italia. Due morti in Spagna : L'ondata di Caldo che investe l'Europa ha fatto le prime due vittime in Spagna, dove ieri è morto un 80enne e oggi è deceduto un 17enne. L'anziano, secondo i media...

Ondata di Caldo africano : anziano trovato morto nel suo orto a Cicagna - nell’entroterra di Chiavari : Un uomo di 79 anni e’ stato trovato morto nel suo orto a Cicagna, nell’entroterra di Chiavari. Il pensionato potrebbe essersi sentito male per le alte temperature di questi giorni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo era andato a dare da mangiare alle galline quando si e’ accasciato a terra senza piu’ riprendersi. A dare l’allarme e’ stato il figlio che non lo ha visto tornare. Sul posto ...

Ondata di Caldo africano - in Piemonte è stato il giorno più caldo da 62 anni : temperature elevatissime in montagna : Ieri è risultato in Piemonte il giorno piu’ caldo in assoluto degli ultimi 62 anni, superando il record registrato l’11 agosto 2003. In particolare, segnala l’Arpa Piemonte, “il contributo maggiore al primato tecnico assoluto è stato dato dalle stazioni termometriche situate in località montane e pedemontane nordoccidentali, mentre sui settori pianeggianti l’11 agosto 2003 ha mantenuto il record. L’11 agosto ...

Previsioni Meteo Sardegna - continua l’ondata di Caldo africano : oggi massime di +41°C : La Sardegna continua a fare conti con il caldo, l’afa e il pericolo incendi. La bolla di caldo africano, come preannunciato dalla Protezione civile regionale che ha esteso l’allerta per le alte temperature fino a sabato, ha fatto sentire pesantemente la sua influenza. Lo confermano le temperature registrate dalle stazione Meteo dell’Arpas: il termometro si e’ fermato a ben 41 gradi a Monti, nel Sassarese. Non e’ ...

Attenzione ai farmaci - il Caldo africano può influire su validità ed efficacia : i consigli per conservarli : Il caldo africano che sta attanagliando l’Italia in questi giorni può essere dannoso per la nostra salute per diversi motivi, ma fra questi una in particolare riguarda i farmaci: può influire sulla conservazione e l’efficacia di diversi medicinali. “Alcuni farmaci vanno conservati in frigo, ma anche altri prodotti rischiano di risentirne se si superano i 38-40 gradi, come può accadere in questi giorni negli appartamenti esposti ...

Ondata di Caldo africano - giornata storica in tutt’Europa : anche Torino raggiunge i +40°C [DATI LIVE] : Dopo i record di ieri, il caldo africano continua ad attanagliare anche oggi l’Italia. A Torino la temperatura ha superato i picchi di ieri, con clamorosi valori vicinissimi ai +40°C in città (Torino Vallere è a +39,9°C, Torino Alenia a +38,2°C). Le località alpine di Bolzano e Aosta che ieri hanno battuto i loro record con +40°C, adesso sono a +39°C e non è da escludere che nel pomeriggio raggiungano nuovamente valori senza precedenti ...

Caldo africano sempre più asfissiante - la psicologa : “Si rischia lo stress - ecco cosa fare” : “Questo Caldo imprevisto può essere considerato un forte fattore di stress, capace di ridurre le nostre capacità di controllo rispetto agli stimoli ambientali negativi e, in alcune circostanze, può predisporre a comportamenti aggressivi ed impulsivi“. Lo ha spiegato Eleonora Iacobelli, psicologa, vicepresidente Eurodap e responsabile trainer di Bioequilibrium. “Il nostro cervello, infatti, in condizioni estreme, potrebbe ...

Ondata di Caldo africano a Roma - enorme incendio in città : fiamme tra le case - paura per i residenti [FOTO e VIDEO] : Secondo giorno consecutivo di caldo africano a Roma: la temperature ha raggiunto i +37°C in città e un enorme incendio è divampato in un campo di sterpaglie tra le case di via Pietro Sommariva, nei pressi dell’Aeroporto Militare Francesco Baracca. Le fiamme minacciano alcune abitazioni. I residenti hanno avuto grandi difficoltà a contattare i Vigili del Fuoco, impegnati in numerose emergenze in tutta la città. I centralini dei pompieri ...

Caldo africano : a Milano blackout temporaneo anche in Galleria : A Milano, il Caldo africano e il conseguente incremento dei consumi di elettricità dovuti ai condizionatori, hanno fatto registrare un blackout anche in Galleria Vittorio Emanuele II. Si è trattato, ha precisato Unareti, società che gestisce il servizio di distribuzione della rete elettrica a Milano, di una interruzione temporanea della fornitura di energia elettrica dovuta probabilmente al picco dei consumi. Ancora da definire la durata del ...

Caldo africano in Emilia-Romagna : il punto sull’ondata di calore e sulle alte concentrazioni di ozono : È ancora in atto l’ondata di calore che dal 26 giugno sta interessando tutto il territorio emiliano-romagnolo e, in generale, il bacino padano. Le condizioni meteorologiche – spiega Arpa Emilia-Romagna in una nota – favoriscono l’innalzamento dei valori dell’ozono in atmosfera, facendo registrare superamenti della soglia di informazione (media oraria 180 µg/m3) in 9 stazioni sulle 33 della rete regionale (il 26 giugno) e in 22 ...

Caldo africano - dato storico in Francia : +44 - 3°C a Carpentras - è record assoluto : Come previsto, a seguito dell’ondata di Caldo africano che sta imperversando in Europa, è stato battuto il record assoluto in Francia: Météo–France ha riferito ad AFP che, alle ore 13:48 a Carprentas (Vaucluse) la colonnina di mercurio ha toccato i +44,3°C. “E’ un dato di dimensioni storiche“, ha dichiarato il meteorologo Etienne Kapikian, secondo il quale il record potrebbe essere ulteriormente battuto entro la ...