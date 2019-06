Calciomercato Roma | Diawara e Spinazzola vicinissimi | le ultime

Calciomercato venerdì 28 giugno : De Ligt-Juve - Paratici vola in Olanda. Roma su Barella : Calciomercato 28 GIUNGO- Ecco tutte le trattative di oggi venerdì 28 giugno. MILAN– Fuori dall’Europa League, i rossoneri proveranno l’assalto reale e concreto ad un nuovo trequartista e ad un nuovo terzino. Piacciono Ceballos e Theo Fernandez, ma gli affari potrebbero rivelarsi decisamente complicati. JUVENTUS– Paratici è volato ad Amsterdam per cercare di chiudere ufficialmente […] L'articolo Calciomercato venerdì ...

Calciomercato Roma : nel mirino Nedelcearu - Bartra - Veretout e Perin (RUMORS) : Il Calciomercato della Roma non è ancora iniziato ufficialmente, ma sono tanti i rumors delle ultime ore che riguardano la società capitolina. La Roma ha intenzione di effettuare un deciso restyling alla rosa in vista del campionato di serie 2019-20. La prima mossa è stata fatta scegliendo un allenatore straniero, Paulo Fonseca. L'ex tecnico dello Shakhtar ama giocare con il 4-2-3-1 e la società dovrà cercare le pedine adatte per questo modulo. ...

Calciomercato Roma News/ Il Marsiglia chiede Schick in prestito - Ultime notizie - : Calciomercato Roma News: le Ultime notizie. il Marsiglia chiede in prestito Schick, ma nulla da fare. In stand by l'affare El Shaarawy coi cinesi.

Calciomercato Roma - la squadra di Fonseca mette i primi mattoncini : vicinissimo Diawara - gli altri nomi : Calciomercato Roma – La Roma prova a voltare pagina, dopo l’ultima annata. Sistemato il tassello allenatore, appare vicinissimo il colpo Diawara seppur con il sacrificio di Manolas. I giallorossi sondano il terreno anche per altri nomi. Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, si cerca un portiere: offerto Perin che però non sembra avere il gradimento dei giallorossi. Piace e molto invece Pau Lopez, estremo ...

Calciomercato - le ultime trattative : scambio Napoli-Roma - doppio innesto del Bologna e scatto della Spal : Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato, le squadre del campionato di Serie A attivissima per completare le rose da mettere a disposizione degli allenatori. Una cessione ed un acquisto per il Bologna, Avenatti si trasferisce allo Standard Liegi mentre in entrata sono state definite le trattative per gli arrivi di Takehiro Tomiyasu, accordo raggiunto per 7 milioni di euro, trattativa avviata per Stefano Denswil, difensore ...

Nzonzi lascia la Roma?/ Calciomercato : il calciatore torna in Francia 10 anni dopo : Nzonzi lascia la Roma? Il centrocampista francese sembra pronto a tornare in patria per giocare con il Lione. Intanto non si presenta alle visite mediche

Calciomercato Roma NEWS/ Ultimo tentativo per Barella - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS: sono ore decisive per portare a Trigoria Veretout. Caldo il fronte rinnovi: ecco le richieste di Pellegrini., Ultime notizie,

Calciomercato mercoledì 26 giugno : Roma su Perin. Napoli - fatta per Manolas. Cagliari - spunta Rog : Calciomercato 26 giugno- Ecco tutte le trattative di oggi mercoledì 26 giugno. JUVENTUS– I bianconeri sembrerebbe esser ormai ad un passo dall’affare De Ligt. Accordo raggiunto con il giocatore, il quale guadagnerà circa 12 milioni di euro netti a stagione. Resta da trovare l’accordo tra le due società. Intanto, l’agente di Buffon, ai microfoni di […] L'articolo Calciomercato mercoledì 26 giugno: Roma su Perin. ...

Calciomercato Roma - proposta d’ingaggio shock per El Shaarawy : 45 milioni in tre anni : Calciomercato Roma – Clamorosa offerta dalla Cina per Stephan El Shaarawy. L’attaccante giallorosso, reduce da un’ottima stagione a livello personale con la maglia della Roma, è fortemente tentato. L’offerta dello Shanghai Shenua è di 10 milioni più bonus, ma la Roma ne chiede 20, nonostante il contratto in scadenza nel 2020. L’ingaggio proposto ad El Shaarawy, visto il soprannome del calciatore, è faraonica: ...

Calciomercato Inter – Si sblocca l’affare Dzeko : ecco la contropartita che ha convinto la Roma : L’Inter avrebbe finalmente sbloccato l’affare Edin Dzeko: Roma convinta grazie all’inserimento del giovane Edoardo Vergani nella trattativa Edin Dzeko sarà presto un nuovo giocatore dell’Inter. Questa frase rimbalza su tutti gli organi di stampa sportivi da diverse settimane, ma la trattativa fra Roma e Inter non sembrava volersi sbloccare. La Roma chiedeva 15-20 milioni, l’Inter voleva abbassare il prezzo con ...

Calciomercato ROMA/ El Shaarawy in Cina - Diawara libera Manolas : le spine di Petrachi : CALCIOMERCATO ROMA, le ultime notizie. El Shaarawy venduto in Cina, Diawara ha detto sì e libera Manolas al Napoli. Petrachi nuovo ds, è ufficiale.

Calciomercato lunedì 24 giugno : Milan su Ceballos e Pastore. Juve - c’è Ricardo Pereira. Roma - è arrivato Fonseca. Inter - scambio Vidal-Nainggolan : Calciomercato 24 giugno- Ecco tutte le trattative di oggi, lunedì 24 giugno. JuveNTUS– Perde quota l’ipotesi Trippier per la corsia di destra. La Juventus sembrerebbe esser pronta a puntare forte su Ricardo Pereira del Leicester. A centrocampo si complicata Pogba, resta viva la pista Rabiot, ormai sempre più vicino. Milan– Ceballos e Pastore restano i […] L'articolo Calciomercato lunedì 24 giugno: Milan su Ceballos e ...

Calciomercato news 24 giugno/ Inter - Juventus - Milan - Roma - ultime notizie trattative : Calciomercato news, 24 giugno: ultime notizie e trattative sulle principali squadre della Serie A. Le indiscrezioni su Juventus, Milan, Inter e Roma.

Calciomercato domenica 23 giugno : Roma - affondo per Hamsik. Juve - De Ligt più vicino. Napoli - novità James Rodriguez! : Calciomercato 23 giugno- Il Calciomercato si prepara ad entrare nel vivo nel corso dell’estate. Ecco tutte le trattative di oggi domenica 23 giugno. JuveNTUS– De Ligt strizza l’occhio ai bianconeri e si avvicina in maniera reale e concreta. Il difensore ha una valutazione di circa 70 milioni di euro. Più defilate Barcellona e PSG. INTER– […] L'articolo Calciomercato domenica 23 giugno: Roma, affondo per Hamsik. ...