Calciomercato | le notizie di oggi – Derby milanese per Vidal | il Genoa prende Pinamonti

(Di venerdì 28 giugno 2019)PER– L’anno scorso fu vicino a vestire nerazzurro. Adesso, torna di moda il suo nome. Arturonuovamente accostato all’Inter, come riferito dal ‘Mundo Deportivo‘. Secondo il quotidiano spagnolo, infatti, a prescindere dall’arrivo di Sensi e Barella ci potrebbe essere un ritorno di fiamma per il cileno, attualmente impegnato in Coppa America. Ago della bilancia il tecnico, Antonio Conte, che alla Juve stravedeva per il centrocampista e lo considerava una pedine inamovibile per il suo scacchiere tattico. Ma c’è un però. E si chiama Milan. Anche i rossoneri, infatti, sarebbero interessati al calciatore del Bayern Monaco., dunque, già prima che inizi il campionato. Si attendono sviluppi.Fiorentina, si lavora per Biglia: idee Farias e Viviano IL– Ilpiazza il secondo colpo. Dopo l’arrivo dello ...

