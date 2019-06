Calciomercato | asse Napoli-Fiorentina | da Veretout a Inglese | tutti i nomi in ballo

calcioweb.eu

(Di venerdì 28 giugno 2019)ditra, le due squadre sono al lavoro per rinforzarsi in vista della prossima stagione, in particolar modo attivissima la società del presidente De Laurentiis. Per il centrocampo ritorno di fiamma per, finito nel mirino anche del Milan il club viola spinge per una cessione al club azzurro perchè interessata a diverse contropartite del. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ isono quelli del difensore Maksimovic e degli attaccatie Ounas, da riesaminare le valutazioni ecoche dei tre ma almeno due di questi potrebbero prendere la via di Firenze. Ilha intenzione di costruire una squadra sempre più competitiva, il colpo Manolas rappresenta una garanzia con una coppia di centrali pazzesca con Koulibaly., l’ex difensore Ruud Krol: “Koulibaly è più forte di me” L'articolo ...

