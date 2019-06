Calcio femminile | sì al professionismo | per Gravina | ma con cautela

ilnapolista

(Di venerdì 28 giugno 2019) In occasione del Consiglio Federale della Figc di ieri, il presidenteè tornato a parlare dinel. “Il messaggio che arriva dalle azzurre al Mondiale è di notevole entusiasmo, noi ci siamo sempre concentrati su questo mondo, ma non dobbiamo farci abbagliare dal momento”.teme che l’entusiasmo che si respira si limiti a restare “fenomeno passeggero di moda”: “Nelbasta poco per distruggere tutto in un attimo. Per questo dobbiamo lavorare in prospettiva, con la programmazione”. Il presidente della Figc rinnova la disponibilità a garantire maggiore tutela alla professionalità delle ragazze del, ma a piccoli passi. “è un fenomeno da accompagnare con: le tutele devono andare di pari passo con la sostenibilità. Non possono tramutarsi in carichi fiscali troppo onerosi per le ...

HuffPostItalia : 'Il calcio femminile? Maggior parte lesbiche, come gli uomini ballerini'. Il cronista insulta ancora le donne in un… - lauraboldrini : Sono davvero contenta perché nel provvedimento del governo sullo sport discusso ieri in Aula sono riuscita a far in… - FedericoFerri : L’Italia viva. Viva l’Italia. Grazie alla meravigliosa @paolaturci per questa collaborazione. E, sempre, grazie all… -