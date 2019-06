Cade in mare dal traghetto per la Sardegna | passeggero disperso

Uomo Cade in mare da traghetto partito da Civitavecchia : in corso ricerche nel Tirreno : Un Uomo è caduto in mare dal traghetto Moby Dada, partito da Civitavecchia alla volta di Cagliari: l’incidente è accaduto dopo la mezzanotte. L’allarme è stato trasmesso alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia, competente per quel tratto di mare del Tirreno, a metà percorso tra le coste del Lazio e quelle della Sardegna orientale, all’altezza di Arbatax (Nuoro). La Capitaneria di Civitavecchia ha assunto il comando delle ...

Stelle Cadenti di giugno - le Bootidi pronte a infiammare il cielo : quando e come vederle : Prodotto dai detriti della cometa 7P/Pons-Winnecke, lo sciame meteorico delle Bootidi è pronto a infiammare il cielo di fine giugno, grazie alle condizioni favorevoli di quest'anno. Normalmente non si tratta di una delle correnti di Stelle cadenti più suggestive, ma in passato ha dato vita a spettacoli magnifici. Ecco quando e come ammirarla.Continua a leggere

Sognare Acqua Significato : sporca o pulita - in casa - sul pavimento - torbida - limpida - di Cadere in acqua - di mare e piovana : Oggi ci andremo ad occupare di che cosa significhi Sognare acqua secondo la tradizionale interpretazione dei sogni. acqua sporca, acqua pulita, acqua in casa, acqua sul pavimento, acqua torbida, acqua limpida, cadere in acqua, acqua di mare e acqua piovana: ogni sogno ha il suo Significato e la sua interpretazione. Andiamoli a scoprire! Cosa significa Sognare acqua? Il Significato che possiamo attribuire ai sogni non è mai uguale per tutti. ...

Paraplegica Cade in mare con la sedia a rotelle! 85enne muore annegata : La carrozzina avrebbe preso velocità a causa della pendenza della banchina e lei sarebbe finita in acqua. Inutili i soccorsi. Era andata a fare un giro al mare, al porticciolo di Teulada, in provincia di Cagliari. Ma per un'85enne la giornata si è conclusa in tragedia. La donna, infatti, Paraplegica su una sedia a rotelle, è caduta in mare ed è morta annegata.-- Secondo i primi accertamenti, la donna, ospite della casa di ...

Cade in mare con la carrozzina e annega sotto gli occhi dei turisti : La donna, paraplegica, ospite della casa di riposo, era stata accompagnata a fare una passeggiata al porticciolo di Teulada...

Napoli - 15enne Cade in mare a Ischia : salvata da un Carabiniere : Un Carabiniere ha salvato una ragazzina caduta in mare ad Ischia. Ieri sera alle 23 una studentessa 15enne di Forio è caduta in mare dopo aver perso l’equilibrio mentre era con degli amici sul pontile del piazzale aragonese. Un Carabiniere libero dal servizio ha sentito il rumore di un tuffo e si è voltato capendo subito che qualcuno era caduto in mare e subito si è tuffato ed ha afferrato la ragazza, che era nel panico, mettendola in ...

Lecce : si ubriaca - esce per fumare una sigaretta e Cade dal balcone - un 37enne è grave : Poteva trasformarsi in un dramma la serata di ieri, in provincia di Lecce, dove un uomo di 37 anni, che probabilmente aveva alzato troppo il gomito ed è precipitato dal balcone di un'abitazione, situata a Torre Pali, una delle marine di Salve. Secondo quanto riporta la stampa locale stamane, in particolare il Corriere Salentino, il soggetto era uscito all'aria aperta su un balcone perché voleva fumare una sigaretta. Purtroppo, a causa delle sue ...