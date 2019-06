Cabrini sponsorizza Sarri | “adesso Juventus protagonista anche in Europa”

calcioweb.eu

(Di venerdì 28 giugno 2019) “allapuo’ imporre un tipo di gioco produttivo per essere protagonisti in Champions League ancor piu’ che in Italia”. Sono le dichiarazioni di Antonioin un’intervista all’Italpress, interessanti indicazioni sulla. “Tanto di cappello ad Allegri, vincere cinque campionati di fila non era scontato. E’ mancata solo la ciliegina sulla torta, ovvero la Champions – ha aggiunto l’ex giocatore bianconero – Non penso comunque che sia stato sostituito per questo, ma perche’ la proprieta’ vuole dare nuova motivazione alla squadra”. “Il ritorno di Buffon alla? Potra’ essere utile nello spogliatoio ancor piu’ che in campo: con la sua esperienza potra’ aiutare il gruppo bianconero”., Buffon e quella clausola ‘singolare’: otto ...

