Bullock | Kidman o Aniston le star che vedi da casa tua

ilgiornale

(Di venerdì 28 giugno 2019) Cinzia Romani Ormai sono tanti i divi del cinema che lasciano le sale e si rifugiano su Netflix e gli altri canali in streaming Mentre una schiera di attori di fascia alta langue a Hollywood, Mecca d'un cinema in via d'estinzione, Netflix tiene a galla il divismo. La piattaforma streaming, infatti, continua a lavorare intorno al concetto di «del cinema», intanto che si vivacchia con sequel e remake, come accade ogni estate. Men in Black International doveva risvegliare una serie dormiente dal 2012, ma ha portato asoltanto 110 milioni di dollari, contro i 120 spesi per promozioni e advertising. Lo stesso è accaduto con Avengers: Endgame. Né è valso a molto che in Men in Black International apparisse una coppia d'attori come Tessa Thompson e Chris Hemsworth: più di tanto, i grandi nomi non attirano. Un mezzo disastro, considerando le progressive chiusure delle sale ...

stjudx : Nicole Kidman lambendo a cara da Sandra Bullock. Esse é o tweet. - Cenozoicoo : gente.......... Sandra Bullock, Nicole Kidman, Angelina Jolie, Jennifer Lopez, calma - cleliuz_ : continua la saga di nicole kidman e sandra bullock che sono la versione adulta di me e @Pararac_ -