Brindisi | giovane talento sfonda nel mondo dei fumetti

Blastingnews

(Di venerdì 28 giugno 2019) Quella che arriva daè una storia che vale la pena davvero di raccontare, e riguarda un 20enne del posto, classe 1998, Alessio Zonno, che si è diplomato da poco alla scuola internazionale di"Comics" di Torino, dopo aver frequentato nella sua città il "Liceo Artistico Edgardo Simone". Zonno ha da poco pubblicato infatti una sua opera, dal titolo "Parkour, nel borgo del mistero", un fumetto che è dedicato sia alla disciplina in questione ma anche ad una cittadina in particolare, ovvero Rosazza, che si trova in provincia di Biella. Il mistero di Rosazza La cittadina è famosa in tutta Italia in quanto sarebbe uno dei luoghi più misteriosi d'Italia. Dalla nota rivista del mistero, Fenix, la stessa è stata definita una specie di Rennes - les- Château italiana (paesino sui Pirenei noto per alcune storie sul Santo Graal). Secondo gli esoteristi e gli appassionati dell'occulto ...

parcobove : Giovane talento brindisino sfonda nel mondo dei fumetti - brindisilibera : New post (Giovane fumettista brindisino in evidenza nel torinese) has been published on Brindisi Libera -… - Domenic89215160 : Brindisi, arrestato giovane spacciatore: droga in camera e in cucina -