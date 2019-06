Boxe | Scardina-Goddi | titolo internazionale IBF supermedi Data | programma | orario

Boxe : a Milano Scardina vs Goddi per l'Internazionale Ibf - il 28 giugno su Dazn : Serata di grande Boxe quella in programma venerdì 28 giugno all'Allianz Cloud di Milano (ex Palalido), La riunione, organizzata da Opi82 e Matchroom Boxing Italy, è imperniata sulla sfida tutta italiana tra Daniele Scardina e Alessandro Goddi, valida per il titolo Internazionale Ibf dei pesi supermedi. Non meno importante la sfida che vedrà impegnato il belga di origini italiane Francesco Patera, che difenderà il suo titolo europeo dei pesi ...

Boxe : presentato a Milano l’Internazionale IBF dei pesi medi Scardina-Goddi : E’ stata presentata quest’oggi, a Milano, la riunione che, il 28 giugno, comprenderà al suo interno due importanti sfide: una è valevole per il titolo Internazionale IBF dei pesi medi tra Daniele Scardina e Alessandro Gobbi. La riunione è organizzata da Matchroom Boxing Italy, e avrà luogo all’interno del rinnovato PalaLido, tornato alla luce dopo una gestazione lunga e complicatissima. Il presidente Eddie Hearn non nasconde ...

Boxe – Scardina-Goddi : grande folla alla presentazione dell’incontro del prossimo 28 giugno : Presentato oggi a Milano l’incontro tra Scardina e Goddi del prossimo 28 giugno grande folla di giornalisti, fotografi e addetti ai lavori alla conferenza stampa svoltasi alla Terrazza Duomo 21, in Piazza del Duomo 21 a Milano, per presentare il grande evento pugilistico del prossimo 28 giugno al Palalido-Allianz Cloud. La serata avrà un doppio clou: il campione internazionale dei pesi supermedi IBF Daniele Scardina (16-0 con 14 ...

La grande Boxe torna al PalaLido di Milano : Scardina-Goddi e Patera-Hyland il 28 giugno - match per le cinture : Il PalaLido di Milano tornerà a ospitare un incontro di boxe: l’appuntamento è per venerdì 28 giugno quando Daniele Scardina difenderà il titolo internazionale IBF dei pesi supermedi affrontando Alessandro Goddi e Francesco Patera incrocerà Paul Hyland Jr. per il titolo europeo dei pesi leggeri. L’attuale Allianz Cloud in Piazzale Stuparich è stata ristrutturata completamente e i lavori si sono conclusi un paio di settimane fa, ora è ...